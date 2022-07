เปิด โลตัส โก เฟรช นวลจันทร์ ชู SMART Urban Supermarket

ผู้จัดการรายวัน 360 - โลตัสพลิกโฉมไลฟ์สไตล์ย่านนวลจันทร์ เจาะทำเลที่อยู่อาศัยของคนเมือง เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงได้ง่ายยิ่งขึ้น เปิดตัว โลตัส โก เฟรช (Lotus’s go fresh) นวลจันทร์ ซูเปอร์มาร์เกตโฉมใหม่แห่งแรกบนถนนนวลจันทร์ ชูคอนเซ็ปต์ SMART Urban Supermarket ตอบโจทย์สมาร์ทไลฟ์นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัสเดินหน้าพัฒนาการบริการและออกแบบสาขารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความชอบของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนละแวกใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่เอื้อมถึง และมีร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในย่านนั้นๆ และหนึ่งในพันธสัญญาของโลตัสคือการเป็น Food Destination ที่จำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดคุณภาพสูงหลากหลายประเภท ทั้งในซูเปอร์มาร์เกต ศูนย์การค้า และช่องทางออนไลน์ล่าสุด เราจึงได้เปิดตัวสาขาใหม่ โลตัส โก เฟรช (Lotus’s go fresh) นวลจันทร์ ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เกตแห่งแรกบนถนนนวลจันทร์ ด้วยคอนเซ็ปต์ SMART Urban Supermarket ตอบโจทย์สมาร์ทไลฟ์ ด้วยวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก ในราคาที่เข้าถึงได้ ใกล้บ้านคุณ เพื่อเป็นแหล่งชอปปิ้งที่ยกระดับความสะดวกสบายให้ลูกค้าในพื้นที่นี้สามารถจับจ่ายสินค้าทั้งอาหารสด วัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่นำเข้าส่งตรงจากต่างประเทศ สินค้าอุปโภคบริโภคจากหลายแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างชาติ ตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมทั้งสำหรับ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ทุกเพศทุกวัย และมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกสรร ครบทุกไลฟ์สไตล์การกินอยู่ โดยยังคงมาตรฐานของโลตัสคือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่คุ้มค่าทั้งนี้ 5 จุดเด่นของ SMART Urban Supermarket ที่โลตัส โก เฟรช นวลจันทร์ คือ1. ศูนย์รวมอาหารสดส่งตรงจากทั่วทุกมุมโลก มีสินค้าอาหารสดหลากหลาย คุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาที่คุ้มค่า ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้นำเข้า และอาหารทะเล รวมทั้งสินค้านำเข้าเกรดพรีเมียมที่เพิ่งจำหน่ายในสาขานี้เป็นที่แรก เช่น ลอบสเตอร์ ปลาไหลญี่ปุ่น ปลาหิมะ มีวัตถุดิบหลากหลายประเภทที่ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหาร ทั้งเมนูอาหารไทย International อาหารเพื่อสุขภาพ2. ผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่และสินค้านำเข้า มีสินค้าแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งจำหน่ายในโลตัสสาขานี้เป็นที่แรก เช่น ไอศกรีมฮาเก้น-ดาส และสินค้าแบรนด์นำเข้าหลายประเภท เช่น นมอัลมอนด์ ซีเรียล ชา กาแฟ น้ำแร่ วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร3. ร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายสไตล์ ตอบรสนิยมความชอบที่หลากหลาย ทั้ง MK Restaurant, Santafé, MEAT THINGS, Jungle Café, Colla Tea, MARU Waffle, Dunkin' Donuts, Chicky Chic และยังมีร้านอาหาร food truck อีกหลายประเภทที่สลับหมุนเวียนมาเสิร์ฟความอร่อย4. สินค้าที่ครบครัน ตอบความต้องการของทุกเจเนอเรชัน สำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งสินค้าสำหรับเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และโซนร้านขายยา สามารถมาชอปปิ้งอย่างสนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัว5. ตอบโจทย์สมาร์ทไลฟ์ ด้วยโซน Cooking & Home ที่มีสินค้าเครื่องใช้ในบ้านและในครัวที่เป็น Smart Living ให้เลือกสรร ช่วยให้ชีวิตง่ายและสะดวกขึ้น พร้อมการชำระค่าสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด (Cashless) ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทและแอปพลิเคชัน และตู้คีออสก์สำหรับชำระสินค้าแบบสมาร์ทด้วยตนเอง และมีร้านขายสินค้าและอุปกรณ์ IT & Technology อย่าง BaNANA และทรูชอป“โลตัส โก เฟรช นวลจันทร์ จะเป็นซูเปอร์มาร์เกตแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์สมาร์ทไลฟ์ของคนในย่านนี้ ซึ่งถนนนวลจันทร์เป็นถนนเส้นสำคัญที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเกษตรนวมินทร์ ประดิษฐ์มนูญธรรม และรามอินทรา ซึ่งมีประชากรหนาแน่นและยังมีโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก เราจึงพัฒนา โลตัส โก เฟรช นวลจันทร์ ในรูปแบบ SMART Urban Supermarket ที่จะช่วยให้ลูกค้าและประชาชนที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกสบายและสนุกขึ้น ทั้งในส่วนของซูเปอร์มาร์เกต รวมถึงร้านค้าในพื้นที่เช่าที่เราได้คัดสรรมาให้ตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ได้ตรงใจที่สุด” นายสมพงษ์กล่าว