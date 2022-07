KCG รุกตลาดกลุ่มแดรีสแน็ก คว้ามินเนี่ยนลงแพกเกจดันยอด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด’ หรือ (KCG) ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแดรีโปรดักต์ เบเกอรีและอาหารตะวันตก รุกตลาดสแน็กครั้งแรกของประเทศไทยในรูปแบบพร้อมรับประทาน ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ปักธง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘แดรี่โกลด์ชีสอุด้ง’ นวัตกรรมสแน็กเพื่อสุขภาพ รับเทรนด์บริโภคสแน็ก ชีส แทนมื้ออาหาร ที่เปลี่ยนรูปแบบการรับประทานชีสในรูปแบบเดิมให้สามารถสะดวกรับประทานได้ทุกเวลา พร้อมสร้างสีสันใหม่ในตลาดบิสกิต ส่ง ‘อิมพีเรียลมินิคุกกี้’ ขนาดชิ้นพอดีคำ ตอบโจทย์พกพาสะดวก พร้อมชูกลยุทธ์ Collaboration คว้าไลเซนส์คาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลก เจ้าตัวเหลืองจอมวายร้าย ยกขบวนสร้างความป่วนบวกฮา จัดเต็มลงดีไซน์ใหม่บนแพกเกจ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย วางเป้ายอดขายกว่า 120 ล้านบาทนายเมธี กวีวงศ์สุนทร Chief Marketing Officer บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ KCG ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแดรีโปรดักต์ เบเกอรีและอาหารตะวันตก ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์อิมพีเรียล และอลาวรี่ รวมถึงนำเข้าสินค้ากว่า 40 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก เปิดเผยว่า “แผนการดำเนินงานในครึ่งหลังปี 2565 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าแดรีโปรดักต์ เบเกอรี่ และอาหารตะวันตกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารที่เริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวดีขึ้นในขณะเดียวกันยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารตะวันตกที่มุ่งเน้นคุณค่าของการสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้แก่รสชาติอาหาร เพื่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและสร้างความสำเร็จเชิงธุรกิจให้แก่ทุกพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผลักดันรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตและเป็นไปตามเป้าหมายทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกตลาดขนมขบเคี้ยว (Snack) เนื่องจากเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 13.9% (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565) และขับเคลื่อนให้สินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวดีขึ้น โดยเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่กลุ่มแดรีรูปแบบสแน็ก (Dairy Snack) ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียล และ แดรี่โกลด์ ที่ KCG ได้พัฒนาสินค้าแดรีและบิสกิตออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในรูปแบบสแน็กพร้อมรับประทาน และเพื่อสอดรับกับเทรนด์การบริโภคสแน็กชีสแทนมื้ออาหารหลักที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย จึงได้ต่อยอดจากการเป็นผู้นำการผลิตชีสมาสู่ผลิตภัณฑ์สแน็ก โดยเปิดตัว ‘แดรี่โกลด์ชีสอุด้ง’ ผลิตภัณฑ์สแน็กเพื่อสุขภาพในรูปแบบชีสแท้จากธรรมชาติ (Natural Healthy Snack) ที่อุดมไปด้วยแคลเซียม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และยังเป็นสารอาหารที่ดีต่อการเจริญเติบโตในกลุ่มเด็กเล็กและวัยรุ่น นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับกลุ่มอาหารประเภทนี้ที่ KCG ได้มองเห็นช่องว่างอยู่และได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด โดยมี 3 รสชาติ คือ รสออริจินัล, รสสตรอว์เบอร์รี และรสช็อกโกแลตนอกจากนี้ KCG ยังได้เปิดตัว อิมพีเรียลมินิคุกกี้ ในรูปแบบมินิคุกกี้ขนาดชิ้นพอดีคำ มาในซองเล็กพกพาสะดวก จำนวน 2 รสชาติ ได้แก่ รสเดนิชสไตล์ และรสช็อกโกมอลต์ ซึ่ง KCG ได้สร้างสีสันและปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่ตลาดชีสและบิสกิตในประเทศไทย โดยนำลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลก เจ้าตัวเหลืองจอมวายร้าย ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของคนทั่วโลกทุกเพศและทุกวัย มาสร้างความป่วนบวกฮา จัดเต็มดีไซน์ใหม่นี้ลงบนแพกเกจ รับกระแสภาพยนตร์ “มินเนี่ยน 2 Minions 2: The Rise of Gru” หนังฟอร์มใหญ่ของยูนิเวอร์แซลที่กำลังเข้าฉายไปทั่วโลก กวาดรายได้ 1,159 ล้านเหรียญสหรัฐ จากทุน 74 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 22 ของโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565)บริษัทฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรภายใต้งบการตลาดกว่า 10 ล้านบาท ครอบคลุมการสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชีสอุด้งแบรนด์ แดรี่โกลด์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดทำสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์มินิคุกกี้ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียล ในโรงภาพยนตร์จำนวน 170 สาขาทั่วประเทศ พร้อมจัดคอมโบเซตสินค้าอิมพีเรียลมินิคุกกี้กับเครื่องดื่มและป็อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ควบคู่กับการทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับลูกค้า (Customer Engagement) ผ่านช่องทาง Official Facebook ของแบรนด์ โดยเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อิมพีเรียลมินิคุกกี้และแดรี่โกลด์ชีสอุด้ง ราคา 37 บาทขึ้นไป สามารถร่วมสนุกลุ้นรางวัลพรีเมียมและตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ เพื่อขยายช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง โดยจัดโปรโมชัน ซื้ออิมพีเรียลมินิคุกกี้ในดีไซน์แพกเกจจิ้งใหม่ ราคา 10 บาท จากปกติ 12 บาท และแดรี่โกลด์ชีสอุด้ง ราคา 20 บาท จากปกติ 25 บาท ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-23 สิงหาคม 2565 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ร้านค้าสะดวกซื้อ และผ่านช่องทางออนไลน์ที่ LINE SHOPPING: https://bit.ly/KcgShopping, TikTok Shop: https://bit.ly/3aXEr1F และ Shopee: https://shopee.co.th/kcgonline, https://bit.ly/3PHxvnV, Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/kcg-online/?path=index.htm, https://bit.ly/2ZMP41o สำหรับมินิคุ้กกี้ รวมทั้ง Shopee: https://shopee.co.th/kcgfreshfrozen, https://bit.ly/3PnzzC3, Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/kcg-fresh-and-frozen/?path=index.htm, https://bit.ly/3sBbqPu สำหรับสแน็กชีส ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ ช่วยขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะสร้างยอดขายได้กว่า 120 ล้านบาท อันจะช่วยผลักดันรายได้ทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย