“ราชาเฟอร์รี่” จับมือ “Bitazza” ซื้อตั๋วโดยสารรถ+เรือผ่านวอลเล็ต

26 ก.ค.-31 ต.ค. 2565

ราชาเฟอร์รี่ จับมือ บิทาซซ่า รับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล เปิดให้ซื้อตั๋วโดยสารรถ-เรือเฟอร์รีเกาะสมุย-เกาะพะงันด้วยเหรียญผ่านวอลเล็ตของบิทาซซ่าเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ลุยขยายฐานสู่กลุ่ม New Gen พร้อมอัดโปรโมชัน “เติมเท่าไหร่ Top up เพิ่มให้ 10% สำหรับ 250 ท่านแรกที่เปิดใช้งาน” และ “ซื้อตั๋วรถยนต์ลงเรือด้วย RAJA COIN ฟรีตั๋วผู้โดยสารขาไป” หนุนเที่ยวทะเลใต้นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บิทาซซ่า (Bitazza) เพื่อช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถและเรือเฟอร์รี รวมถึงการจองซื้อตั๋วรถยนต์ลงเรือในเส้นทางดอนสัก-สมุย-พะงัน ของบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ ในรูปของเหรียญ RAJA COIN ผ่าน Freedom Wallet ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงการซื้อตั๋วโดยสารได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีความน่าสนใจ หลังกระแสคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับความสนใจอย่างมาก และขยายวงกว้างขึ้น ตามเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ชอบความทันสมัย และเป็นเทรนด์ของโลกที่ปรับเปลี่ยนไป“บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสจากการร่วมมือกับทางบิทาซซ่า ในการใช้ Freedom Wallet เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติ และมองว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและตอบโจทย์นวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ของโลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้ปรับตัวศึกษาทำความเข้าใจ และนับว่าราชาเฟอร์รี่เป็นรายแรกของธุรกิจเรือท่องเที่ยวที่เปิดให้ซื้อตั๋วโดยสารด้วยเหรียญ RAJA COIN ผ่าน Freedom Wallet” นายอภิชาติกล่าวทั้งนี้ บริษัทได้อัด 2 โปรโมชันแบบจัดเต็ม เพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเปิดกระเป๋าวอลเล็ตและใช้เหรียญ RAJA Coin ด้วยโปรฯ “เติมเท่าไหร่ Top up เพิ่มให้อีก 10% ทันที สำหรับ 250 ท่านแรก” หลังจากนั้นจะได้รับ Top up เพิ่ม 5% โดยเหรียญสามารถใช้ซื้อตั๋วโดยสารรถ เรือ และรถยนต์ลงเรือของบริษัทฯ ได้ทุกเส้นทางที่เปิดให้บริการ และโปรโมชัน “ซื้อตั๋วรถยนต์ 4 ล้อ (ส่วนบุคคล) ลงเรือด้วย RAJA COIN ฟรีตั๋วผู้โดยสารขาไป ทุกเส้นทาง” จะเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขับรถเที่ยวเองและกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางข้ามเกาะเป็นประจำ เริ่มตั้งแต่วันที่สำหรับ Freedom Wallet เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำธุรกรรมไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยน ภายใต้การควบคุมบนบล็อกเชน บนแพลตฟอร์มของบิทาซซ่า โดยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งาน