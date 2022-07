นครชัยปลื้ม รถ First Class สายเหนือผู้โดยสารตอบรับดี จัดบริการ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ อีก 1 เที่ยว

นครชัยแอร์ปลื้ม เส้นทางสายเหนือลูกค้านิยมเดินทางด้วยรถระดับ First Class ล่าสุดจัดเพิ่มเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ อีก 1 เที่ยว ด้วยรถ First Class พร้อมบริการ “กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์” ในทุกเส้นทางนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันนครชัยแอร์ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยว บริการด้วยรถประเภท NCA First Class และรถประเภท Gold Class ซึ่งพบว่ารถประเภท NCA First Class เป็นประเภทรถที่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการในแต่ละวันทั้งนี้ เนื่องจากเป็นรถมาตรฐานสูง โดยประเภท First Class มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ได้แก่ เบาะโดยสารเป็นเบาะหนังรูปทรงแคปซูลระบบนวดไฟฟ้า ปรับเอนนอนได้ (เบาะคู่ และเบาะเดี่ยว) มีจอทีวีระบบทัชสกรีนทุกที่นั่งสำหรับรับชมความบันเทิงแบบส่วนตัว พร้อมห้องสุขภัณฑ์ภายในรถ เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมของบริการตามมาตรฐานเส้นทาง ได้แก่ น้ำดื่ม นม น้ำผลไม้ ขนม ผ้าเย็น และอาหารกล่องหรือแซนด์วิซ ตามเที่ยวเวลาที่กำหนด ทุกที่นั่งบริษัทฯ จึงได้นำรถประเภท NCA First Class ให้บริการเพิ่มอีกวันละ 1 เที่ยว (ทั้งขาไป และขากลับ) ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ได้เพิ่มเที่ยวเวลา 10.30 น. และเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ได้เพิ่มเที่ยวเวลา 10.00 น. ในอัตราค่าโดยสาร 924 บาท สมาชิก Go Card ลด 5% เหลือราคา 878 บาทและนอกจากนี้ รถประเภท NCA Gold Class เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ให้บริการในอัตราค่าโดยสาร 693 บาท สมาชิก Go card ลด 5% เหลือราคา 658 บาท ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Call Center 1624, ผ่าน NCA Social Booking (Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์@nakhonchaiair.official), เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา สามารถตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.comล่าสุด นครชัยแอร์ได้เพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถมาตรฐาน First Class ทุกเส้นทาง จัดของบริการพิเศษ “กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์” จากไร่ทับทิมสยาม ซึ่งมีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้ง HACCP, GMP และ Halal ผู้โดยสารที่เป็นชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ สามารถรับฟรีเมื่อเดินทางกับรถ NCA First Class ทุกเส้นทางสำหรับเส้นทางเดินรถของนครชัยแอร์ ที่ให้บริการด้วยรถ First Class ในปัจจุบันมีทั้งหมด 12 เส้นทาง ทั้งขาไปและขากลับ ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-ลำปาง, กรุงเทพฯ-ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-อุดรธานี, กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี-ระยอง, เชียงใหม่-ระยอง และ เชียงราย-ระยองทั้งนี้ นครชัยแอร์ให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยกำหนดให้ลูกค้ารับประทานอาหารก่อนขึ้นรถ หรือจุดจอดระหว่างทางที่กำหนด โดยนครชัยแอร์ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ