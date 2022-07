“FOREO” ชูสินค้าคุ้มค่ายั่งยืน รับดีมานด์กลุ่มลูกค้ารัก(ษ์)โลก

ตอกย้ำหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งยกระดับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและมีประสิทธิภาพสูง เน้นการใช้งานที่คงทน รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับดีมานด์กลุ่มลูกค้ารัก(ษ์)โลกที่มองหาผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณค่าและความคุ้มค่าในระยะยาวนับตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน FOREO ได้เดินหน้าปฏิวัตินิยามและสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการสุขภาพและความงามทั่วโลกด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวหน้า จนถึงสุขภาพช่องปากและฟัน โดยยึดหลักในการพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อให้การมีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน FOREO ถือครองสิทธิบัตรกว่า 200 รายการ และได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จในระดับสากลมากมายนายสลาดัน มุยจิซ (Sladan Mujdzic) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟอริโอ้ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ FOREO ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเสมอมาคือ การออกแบบเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น (Design-forward) และแนวคิดการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน (Make It Last, Not Break Fast) หรือการดำเนินธุรกิจที่มีการวางแผนและออกแบบมาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์บิวตี้เทคของ FOREO ทุกชิ้นไม่มีการทดลองกับสัตว์และถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน นอกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่มาพร้อมผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ ทุกผลิตภัณฑ์ยังถูกออกแบบให้มีความคงทน กันน้ำ 100% และมีขนาดกะทัดรัด เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของแบรนด์ที่มุ่งมั่นทำเสมอมา ยังสอดรับกับผลสำรวจพฤติกรรมของฐานลูกค้าทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่ผ่านมา ที่ชี้ว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับส่วนประกอบและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเลือกซื้อมากขึ้น พวกเขาประเมินว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการสอดคล้องกับสิ่งที่ตนให้ความสำคัญหรือไม่ และเส้นทางการซื้อที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้นนี้ ทำให้พวกเขาพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาหรือไม่”“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดของแบรนด์ โดยทิศทางธุรกิจในประเทศไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดดสอดคล้องกับภาพรวมตลาดที่ส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการปลดล็อกมาตรการโควิด ซึ่งตามกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่ายและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ผ่านการเชื่อมต่อประสบการณ์ชอปปิงออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ (Omnichannel) ที่ผ่านมา”ปัจจุบัน FOREO ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์คลอบคลุมกว่า 20 ช่องทาง รวมถึงการเปิดสาขาในรูปแบบ Brand Shop-in-Shop เป็นครั้งแรกในประเทศไทย แบรนด์เองมุ่งมั่นที่จะขยายช่องทางจัดจำหน่าย รวมถึงจับมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์การทดลองสินค้าและการชอปปิงเหนือระดับให้ลูกค้าในโอกาสเฉลิมฉลองอีกก้าวความสำเร็จของแบรนด์ในปี2565นี้เราพร้อมตอกย้ำแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านบิวตี้เทคและนวัตกรรมความงามที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล (Customization Features) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Engagement) ผ่านกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งปี โดยมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับความสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้นนอกจากความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามองหา เรายังพบว่า การบริโภคเพื่อความยั่งยืนได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามอง กล่าวคือ คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Benefits) การหาวิธีดูแลร่างกายและจิตใจในระยะยาวยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคำนึกถึงเป็นอันดับแรก แบรนด์จะเดินหน้ายกระดับการสื่อสารด้านความคุ้มค่า (Beauty-vestment) หรือการลงทุนเพื่อสุขภาพและความงามที่คุ้มค่า รวมถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว แต่ยังตอบโจทย์คุณค่าด้านจิตใจและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและสังคมวงกว้างอีกด้วย” นายสลาดัน กล่าว