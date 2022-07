“เซ้นส์” หลุดผังอีกครั้ง! ช่อง7ส่ง 6 รายการใหม่เสียบแทน

ช่อง 7HD เสิร์ฟ 6รายการใหม่ แทนที่รายการ “เซ้นส์” ลงผังตลอดเดือนสิงหาคม ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 22.45 – 23.15 น. และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30-23.15 น. เริ่มเริ่มวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นที่จับตามองอีกครั้ง ว่าเดือนสิงหาคมนี้ รายการของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จะยังคงอยู่กับทางช่อง7 หรือไม่ หลังจากในช่วงเดือนมี.ค ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขอแจ้งงดออกอากาศทุกรายการทางช่อง 7HD เป็นการชั่วคราว และจะแจ้งวันเวลาออกอากาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นระยะเวลากว่า 2เดือนที่หายไป จนในที่สุดช่อง 7 และทางเซ้นส์ ได้หาทางออกร่วมกัน กลับมาจับมือกันอีกครั้ง โดยทาง เซ้นส์ ได้ส่งโปรแกรมพิเศษลงจอตลอดเดือน ก.ค. กับ 3 รายการดัง คือ ร้องต้องรอด, รู้หน้า ไม่รู้วัย และลูกทุ่งไอดอลฯล่าสุดทางช่อง7 ได้ออกมาประกาศผังรายการประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้ว เน้นเฉพาะช่วงรายการหลังข่าว 4 ทุ่ม กับสล็อตรายการวาไรตี้ ที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 22.45 – 23.15 น. และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30-23.15 น. ส่งผลให้รายการของทางเซ้นส์หลุดผังไปทั้งหมดสำหรับรายใหม่ประกอบด้วย1.รายการการ WHO ARE YOU เป็นเจาะลึกเส้นทางชีวิต พร้อมรู้จักตัวตนที่แท้จริง ของนักแสดงคนโปรด ผู้จัดละครคนเก่ง พิธีกร และผู้ประกาศข่าวที่คุณชื่นชอบ ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 22.45 – 23.15 น.2. รายการ “Checklist ความสนิท” และรายการ “เพื่อนซี้ทายใจ” เป็นรายการเกี่ยวกับเพื่อนรักนักแสดงจะมาตอบคำถามสุดปัง เพื่อเช็คความสนิทสนมระหว่างกัน ออกอากาศวันอังคาร เวลา 22.45 – 23.15 น. ร้องต้องรอด3. รายการ “MISSION 7” หัวเราะไปกับภารกิจสนุก ๆ ของพระเอก - นางเอก และกลุ่มนักแสดงจากละครเรื่องดัง ออกอากาศวันพุธ เวลา 22.45 – 23.15 น.4.รายการ “จานเด็ด 7 เรื่องเมาท์”พบกับพลอย-รัญดภา มันตะลัมพะ ที่จะพานักแสดงสุดฮอต ตะลอนชิมเมนูเด็ดที่ร้านอาหารสุดอร่อย พร้อมล้วงลึกเรื่องลับในชีวิต และเรื่องเมาท์แบบสนุกสนาน ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 22.45 – 23.15 น.และ5. รายการ “Star Cam” สนุกกับไลฟ์สไตล์ชิคๆ ที่แตกต่างของเหล่านักแสดงจากช่อง 7HD ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 22.30-23.15 น.สำหรับรายการของทางเซ้นส์ที่จะหลุดจากช่วงเวลาดังกล่าวไปนั้น มี 2 รายการ คือ 1. รายการแข่งขันร้องเพลง “ร้องต้องรอด” ที่ออกอากาศวันจันทร์ -พุธ เวลา 22.45 – 23.15 น. และ2.เกมส์โชว์ “GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย” ออกอากาศวันพฤหัสบดีวันศุกร์ เวลา 22.30-23.15 น.อย่างไรก็ตามเซ้นส์ยังมีอีก 1 รายการที่ออกอากาศทางช่อง 7 คือ รายการลูกทุ่งไอดอล แชมป์โค่นแชมป์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 น. และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรายการดังกล่าวออกมาทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่า หลังทั้ง 2 รายการของทางเซ้นส์หลุดจากผังในเวลาดังกล่าวไปแล้วนั้น จะถูกโยกไปอยู่ในข่วงเวลาใดแทนหรือไม่ หรือจะหลุดผังไปเลยนั้นก็คงต้องรอดูความคืบหน้าของ ข่อง 7 อีกครั้ง ว่าจะมีการปรับผังผังรายการใหม่ออกมาอีกหรือไม่.