รฟม.เข้มงานก่อสร้างรถไฟฟ้าต้องปลอดภัย ลงนามที่ปรึกษาคุมงาน "สายสีม่วง" Safety First

รฟม.จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” พร้อมร่วมลงนามที่ปรึกษาคุม "สีม่วงใต้" เน้นก่อสร้างปลอดภัยวันที่ 20 ก.ค. 2565 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” ทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ณ อาคารสำนักงาน รฟม.ในโอกาสนี้ รฟม.ได้จัดให้มีพิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Safety Declaration) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา (PMCSC 1 PMCSC 2 PMCSC 3) เพื่อแสดงออกถึง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะบริหารจัดการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร ประชาชน ตลอดจนทรัพย์สินสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของ รฟม.ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับแรก (Safety First)ทั้งนี้ กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ รฟม.ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่บุคลากรของ รฟม. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยในปีนี้ รฟม.ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” ทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นว่า รฟม.ไม่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงสุขภาพจิตของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กรอีกด้วยในกิจกรรมดังกล่าว รฟม.ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “Mental Health” เรื่อง “สุขภาพจิตสำคัญอย่างไรกับสุขภาพกาย” โดยนายแพทย์ อภิชาติ จริยาวิลาศ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์และโฆษกกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาคาใจที่ทำให้เครียด และได้มีการสาธิตวิธีการนวดกดจุดแก้เครียดด้วยตนเองตามศาสตร์แพทย์แผนจีน โดย ดร.พจ.เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล แพทย์แผนจีนประจำ “หัวเฉียวแพทย์แผนจีน” ให้แก่พนักงาน รฟม.นอกจากนี้ รฟม.ยังมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง รฟม. และมีการจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีคุณสมบัติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงาน รฟม.ในราคาพิเศษอีกด้วย