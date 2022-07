ปตท.ชี้ปีนี้นำเข้าLNGส่วนเพิ่มต่ำเป้า เร่งเจรจาทำสัญญาซื้อก๊าซฯระยะยาวอีก 1ล้านตัน

ปตท.คาดปีนี้นำเข้าLNG ส่วนเพิ่มราว 4 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าเดิมที่วางไว้4.5ล้านตัน เนื่องจากราคาLNGตลาดจรสูงมาก ล่าสุดดีดขึ้นไปแตะ 40เหรียญ/ล้านบีทียู ส่งผลให้โรงไฟฟ้าใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าแทน ทำให้ทั้งปี65 ไทยนำเข้าLNG รวม 9ล้านตัน แย้มเตรียมเจรจาทำสัญญาซื้อLNGระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1ล้านตัน จากเดิมมีสัญญาระยะยาวอยู่5.2ล้านตัน/ปีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)(PTT) เปิดเผยในงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” (Future Energy Asia) และ “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” (Future Mobility Asia) ประจำปี 2565 ว่า แนวโน้มสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานแบบเดิมจากการใช้ถ่านหิน และน้ำมัน ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นกลุ่มปตท.จึงเร่งปรับตัวภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “ Powering life with Future Energy and Beyond “ หรือการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคต โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนพอสมควร เช่น เน้นลงทุนพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การขยายการลงทุนสู่ EV Value Chain โดยร่วมมือกับพันธมิตรอย่างFoxconn ในการตั้งโรงงานรับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในครึ่งแรกปี2567 การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ และเร่งขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า(EV Charging Station)ทั้งในและนอกปั๊มรวมทั้งขยายสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Life Sciences โดยมีสัดส่วนการลงทุนราว30 %ภายในปี2573 และกำหนดบทบาทด้านพลังงานยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก๊าซธรรมชาติถือเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและเป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีบทบาทสำคัญดังนั้นปตท.ได้วางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคนี้ (Regional LNG Hub) โดยตั้งเป้ามีปริมาณการค้าขายLNGในปี2573 อยู่ที่ 9 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในหลายด้านทั้งความต้องการใช้ก๊าซฯที่มากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความพร้อมทั้งคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) รองรับการนำเข้าLNGได้ถึงปีละ 19ล้านตัน นับว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ความต้องการใช้LNGในปีนี้ของไทยอยู่ที่ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีความต้องการใช้LNGอยู่ที่ 5.9ล้านตันในการเดินหน้าผลักดันเพื่อให้ไทยเป็น Regional LNG Hub ปตท.ได้เริ่มนำเข้าLNGเพื่อส่งออกแบบรีเอ็กซ์ปอร์ตไปยังประเทศญี่ปุ่น และมีการนำเข้ามาบรรจุใส่ถังขนาดเล็ก( Iso-Container)เพื่อส่งขายทางรถบรรทุกไปยังจีน กัมพูชาและลาวด้วยด้านนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าเดิมปีนี้ปตท.คาดว่าจะนำเข้าLNGส่วนเพิ่มเติมอีก 4.5 ล้านตัน นอกเหนือจากสัญญาซื้อขายLNGระยะยาว 5.2 ล้านตัน แต่เนื่องจากราคาLNGตลาดจร(Spot)มีราคาผันผวนมาก ทำให้ล่าสุดราคาLNG Spot ได้ดีดตัวปรับขึ้นสูงอยู่ 40 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ดังนั้นจึงให้โรงไฟฟ้าบางโรงปรับไปใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าแทนLNGที่มีราคาสูงแทนส่งผลให้การนำเข้าLNGส่วนเพิ่มในปีนี้ไม่น่าเกิน 4 ล้านตัน ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ โดยครึ่งหลังปี2565คาดว่าปริมาณการนำเข้าLNG ส่วนเพิ่มน้อยกว่า 2ล้านตันเบ็ดเสร็จรวมแล้วปตท.จะนำเข้าLNGในปีนี้อยู่ที่ 9 ล้านตันนายวุฒิกร กล่าวว่าขณะนี้ ปตท.อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจัดหาLNGระยะยาวเพิ่มอีก 1ล้านตันต่อปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตันตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่ให้เริ่มส่งมอบ LNG ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นระยะเวลา 15-20 ปี