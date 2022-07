“UBE” ลุยนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง “แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ” ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบแป้งสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึงการแข่งขันเพื่อซื้อวัตถุดิบแป้งสาลีส่งผลให้อุปทานขาดแคลน เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ฟลาวมันสำปะหลังได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากฟลาวมันสำปะหลังมีคุณสมบัติและเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับแป้งสาลี จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี “กลูเตน” ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่แพ้กลูเตนและกลุ่มคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาด บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS บริษัทในเครือของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังต่างๆ ออกมาทำตลาด ภายใต้แบรนด์ “ทาสุโกะ (Tasuko)” ที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งเรื่องของการไม่มีกลูเตน (Gluten Free) มีกากใยสูง (High Fiber) รวมถึงกำลังพัฒนาสูตรน้ำตาลปานกลาง (Medium GI) เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยล่าสุด UBS ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ทาสุโกะ ได้แก่ แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ ผลิตภัณฑ์ Batter Mix นวัตกรรมแป้งทอดกรอบ อร่อย สุขทุกคำ โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมจำหน่ายแล้วใน 2 รสชาติ ได้แก่ รสกลมกล่อม และรสสไปซี ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณสมบัติในเรื่องความกรอบนานมากขึ้นถึง 40 นาที และคงความอร่อยแบบไม่มีผงชูรส (NO MSG) ไม่มีวัตถุกันเสีย และที่สำคัญคือไม่มีกลูเตน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักทั้งนี้ ในส่วนของกลยุทธ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบ “ทาสุโกะ” จะเน้นช่องทางการจำหน่ายในร้านค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ฟู้ดแลนด์, แม็กซ์แวลู, ท็อป มาร์เก็ต, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, และ โลตัส เป็นต้น พร้อมจัดแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขายต่างๆ รวมถึงเตรียมจะจัดบูทสาธิตทำอาหารเมนูของทอดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคชิมอาหาร เกิดการทดลองใช้สินค้า และสร้างการรับรู้แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบของทอดและรักสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง“ผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบทาสุโกะ ถือเป็นการนำนวัตกรรมมายกระดับแป้งมันสำปะหลังธรรมดาไปอีกขั้นสู่ฟลาวมันสำปะหลังทอดกรอบ นอกเหนือจากฟลาวมันสำปะหลังสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี ซึ่งจัดจำหน่ายไปก่อนหน้านี้ โดยถือเป็นการดำเนินตามแผนธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังในรูปแบบใหม่ และส่งเสริมเกษตรกรไทยด้วยการใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังภายในประเทศ โดยจุดเด่นของ “ฟลาวมันสำปะหลัง” คือมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ทดแทนแป้งสาลีได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือไม่มีกลูเตน UBS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ UBE ในฐานะผู้นำในธุรกิจส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกระดับประเทศ จึงมุ่งเป้าที่จะเดินหน้าสร้างแบรนด์ “ทาสุโกะ” (Tasuko) เพื่อมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลัง โดยมีแผนที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ, กลุ่มลูกค้าสายเฮลตี้ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยปีนี้ UBS วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 ตัน จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 100 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น” นางสาวสุรียสกล่าวปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลังภายใต้แบรนด์ “ทาสุโกะ” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก : All purpose Organic Cassava Flour, 2) ฟลาวมันสำปะหลังผสมสำเร็จรูป ประกอบไปด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bakery Flour Mix ซึ่งเป็นฟลาวมันสำปะหลังผสมสำเร็จรูป สำหรับทำขนมเบเกอรี ได้แก่ คุกกี้, บราวนี, แพนเค้ก, บัตเตอร์คัพเค้ก, เค้กกล้วยหอม, ชิฟฟอนเค้ก และเครปเค้ก และผลิตภัณฑ์ล่าสุด Batter Mix แป้งทอดกรอบ นวัตกรรมแป้งทอดกรอบ อร่อย สุขทุกคำ และผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3) ผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมรับประทาน (Ready To Eat) แบ่งออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Brownie Brittle บราวนีอบกรอบ และขนมปัง กลูเตนฟรี (Gluten Free Bread) ที่มีทั้ง White bread, Artisan Bread และ Riceberry Bread