“อสมท” ปั้น “Mellow POP” ลุยมิวสิกสตรีมมิ่งขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360 - อสมท ผู้นำเครือข่ายวิทยุ เดินหน้าออนไลน์แพลตฟอร์ม ปั้น “Mellow POP” เจาะคนรุ่นใหม่ ยืนหนึ่งคอมมูนิตี แพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ของสายติ่ง สายไอดอลรศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บมจ.อสมท ผู้นำธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายมากที่สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ รวม 47 คลื่น แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 41 คลื่น มีฐานผู้ฟังทั้งออนแอร์และออนไลน์แพลตฟอร์มจํานวนมาก และมี Brand Positioning ที่ชัดเจน ที่ผ่านมา บมจ.อสมท เป็นหนึ่งในผู้นําตลาดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อวิทยุ และไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคอนเทนต์และแพลตฟอร์มเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับให้กลุ่มผู้ฟัง ด้วยการวางกลยุทธ์บริหารสื่อวิทยุสู่ Music Entertainment Business โดยใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มคู่ขนานไปกับสื่อวิทยุเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจออนไลน์เต็มรูปแบบในอนาคตในระยะแรก จะมุ่งสร้างการรับรู้ให้กลุ่มผู้ฟังด้วย On Air, Online, On Ground Events สำหรับ “Mellow POP” ถือเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบอันดับแรกๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้ฟังฐานเดิมจากคลื่น Mellow FM 97.5 MHz ซึ่งมีฐานผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ไปจนถึงมิลเลนเนียล (Millennial) ที่มีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มโดยจะเร่งสร้างฐานผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆ รวมถึงจับมือพันธมิตรทุกค่ายเพลง ตั้งเป้าเป็นคอมมูนิตีแพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ของสายติ่ง สายไอดอลอันดับหนึ่ง ที่เน้นแนวเพลง T-POP และ Asian รวมถึงเพลงฮิตติดกระแส สร้าง Engagement กับสายติ่ง สายไอดอล เปิดพื้นที่ให้แฟนคลับได้ร่วมฟินกับกลุ่มไอดอลที่ชื่นชอบ ในอนาคตยังมีการฟังเพลงสะสมเหรียญ (Coin) เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เช่น Mellow Trip, คอร์สออนไลน์ และคอนเสิร์ตตลอดทั้งปี พบกับ Mellow POP ทาง Application Website, Facebook และทุกช่องทาง Social Media ซึ่งการเปิดตัว “Mellow POP” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living Your POP อิสระทางดนตรี ชีวิตป็อปๆ ในแบบคุณ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ MBK center จะเป็นก้าวแรกที่ปลุกกระแสให้ทุกคนติดตาม Mellow POP ร่วมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงรูปแบบใหม่ไปพร้อมๆ กัน"ที่ผ่านมา Mellow POP มียอดผู้ติดตามในทุกช่องทาง Social Media เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าการเปิดตัว Mellow POP อย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ๆ และตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล" รศ.เกษมศานต์กล่าวสำหรับ Program Mellow POP ประกอบด้วย• Idol Say Hi! ดีเจพีท พล ดีเจเต้ย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.00 น.ปลุก Energy เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอัปเดตเรื่องราวข่าว บันเทิง มัน ฮา การันตี ความแซ่บทะลุปรอทแน่นอน!• ซารังเฮ K-POP ดีเจต้น ธนษิต ดีเจซัง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.อัปเวลของความเป็น K-POP เกาะติดเรื่องฮอตฮิต ติดกระแส ให้คอนเนกต์กับไอดอลเกาหลี ทั้งเพลง ซีรีส์• Idol Playroom ดีเจโด่ง ดีเจทิชา ดีเจท็อป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.เสิร์ฟความสนุกกับเรื่องราวสุดป็อป ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการเพลงไทย ทั้งเพลง T-POP ของเหล่าไอดอล ศิลปิน ทั้งไทยและต่างประเทศ• เรื่องนี้อินฟินเฟอร์ ดีเจติ๊นา ดีเจวิว ดีเจพัด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.สายซีรีส์ คอหนัง ต้องปักหมุดช่วงนี้ กับการรีวิวซีรีส์ แนะนำหนังเด็ดน่าดูก่อนใครกับทุกกระแสที่จะมาขยี้ให้สุด• Music All Around ดีเจท็อป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น.ฟังเพลินๆ กับเพลย์ลิสต์โดนใจจากเพลงทุกมุมโลก พร้อมอัปเดตอีเวนต์ คอนเสิร์ต แหล่งแฮงก์เอาต์ ที่กินที่เที่ยว คอนเนกต์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่• Music Non Stop ดีเจเติม & Gang วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.00 น.ฟินให้สุดกับช่วงนี้จัดเต็มทุกเพลย์ลิสต์แบบ non-stop• Music Run Non Stop Mix 24 Hoursพลาดไม่ได้กับคอนเทนต์ออนไลน์ที่ขนเอาเหล่าไอดอลมาทำกิจกรรมสุด Exclusive ที่รับรองว่าแฟนเห็นแล้วต้องฟิน ผ่านรายการต่างๆ เช่น Mellow Vibes รายการแนวไลฟ์สไตล์คนดัง ที่จะเปิดประสบการณ์ในมุมที่คุณไม่เคยเห็น, Mellow Mission ศิลปินสุดปังกับมิชชันสุดจี๊ด ฮาแบบจัดเต็ม, Mellow มงลง พาไปเจาะวงการนางงาม โดยดีเจยานแม่ พีทพล