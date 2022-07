ไมเนอร์ ฟู้ดฯ รุกสร้างคน มุ่งสร้างแบรนด์ ผลักดันการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสริมความแข็งแกร่ง ย้ำความเป็นที่หนึ่งด้านธุรกิจอาหารผ่านพันธมิตรแฟรนไชส์ แบรนด์ชั้นนำ เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ แดรี่ควีน พร้อมรุกตลาดกาแฟและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์คอฟฟี่ เจอนี่ จัดงานประชุมแฟรนไชส์ประจำปี 2022 (MINOR FOOD GROUP FRANCHISE CONFERENCE 2022) โดยมี มร.วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานบริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (คนกลาง) เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย มร.ดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)(ที่ 4 จากซ้าย) มร.อันฮุล เชาฮัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) ภายในงานมีการมอบรางวัล Best Entrepreneur Award 2022 ให้แก่นายณภัทร วีระอักษร และ นายจตุรภัทร์ภาณุวัฒน์สุข เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มียอดขายเติบโตและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ทำธุรกิจร่วมกับไมเนอร์ ฟู้ดฯ ครบรอบ 10 ปี ณ โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ทั้งนี้ มร.อันฮุล เชาฮัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของไมเนอร์ ฟู้ดฯ ที่เราเชิญพันธมิตรแฟรนไชส์ทั่วประเทศกว่า 300 รายมาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หลักการ Winning in the next era ซึ่งวันนี้เราได้ต่อยอดความคิด กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ของแบรนด์ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของการเป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ แดรี่ควีน และคอฟฟี่ เจอนี่ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในปี 2564 ที่ผ่านมาของพันธมิตรแฟรนไชส์ทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการร้านอาหาร จากความร่วมมือกันเป็นระบบระหว่าง ไมเนอร์ ฟู้ดฯ และพันธมิตรแฟรนไชส์ทุกท่าน ผมเชื่อมั่นว่าเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท: บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,400 สาขา ใน 24 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, แดรี่ ควีน, บอนชอน,ซิซซ์เล่อร์, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, คอฟฟี่ เจอนี่, ริเวอร์ไซด์, เบนิฮานา และไทย เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ยังมีธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลกกว่า 900 สาขา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minor.com_______________________________บุคคลในภาพข่าวมร.วิลเลียม ไฮเน็คประธานบริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (คนกลาง)มร.ดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)มร.อันฮุล เชาฮัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา)นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา)มร.เบอร์นาร์ด เชง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)นายณภัทร วีระอักษรเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นายจตุรภัทร์ ภาณุวัฒน์สุขเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์