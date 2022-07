นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแถลงผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี 2559-2564 กรมวิชาการเกษตร “กรมวิชาการเกษตรร่วมใจ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร DOA Together for BCG and Food Security” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี