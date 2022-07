“อะเบาท์แพสชั่น” โหม “ซับเวย์” “โควิด-ซีรีส์เกาหลี-ปั๊ม” ดันยอด

ผู้จัดการรายวัน 360 - อะเบาส์ แพสชั่น กรุ๊ป เดินเกมรุกหนักหลังคว้ามาสเตอร์แฟรนไชส์ ซับเวย์รายเดียวเต็มตัว ส่วนรายเดิมทำต่ำจนหมดสัญญา รุกทุกช่องทาง โหมหนักในปั๊มน้ำมัน เป้าเปิดปีละ 70-80 สาขา วางแผน 10 ปีจากนี้มี 1,000 สาขา รายได้ 9 พันล้านบาทนางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์หรือผู้รับสิทธิ์แบรนด์ซับเวย์รายเดียวในไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีสัญญาจากนี้ 10 ปี ต่อ 10 ปี ซึ่งจะเข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้แข็งแรงและหลากหลายมากขึ้น จากแนวทางที่วางไว้ 2 กลุ่ม คือ 1. การพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาเอง ที่มีอยู่แล้ว เช่น ร้านไวน์ ไอ เลิฟ ยู, ร้านริบแอนด์วิงส์, ร้านเดลี่โดส และกลุ่ม 2. การรับสิทธิ์แฟรนไชส์แบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งล่าสุดคือซับเวย์เป็นแบรนด์แรก เป็นประเภทแซนด์วิชหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซับเวย์เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเกือบ 20 ปีแล้ว แต่กลยุทธ์เดิมนั้นคือเจ้าของให้แฟรนไชส์แต่ละรายเปิดสาขากันเอง จึงทำให้มีหลายรายทำตลาดในเมืองไทย ซึ่งบริษัทฯก็เป็นหนึ่งรายในจำนวนนั้น โดยรับสิทธิ์เป็นเพียงเขตพื้นที่มาประมาณ 3 ปี ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ซึ่งจากนี้สาขาเดิมที่มีมาก่อนประมาณ 40 กว่าแห่งก็จะดำเนินการจนกว่าจะหมดสัญญาแต่ละรายไป และบริษัทจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ขยายสาขาทำตลาดในไทยจากนี้ปัจจุบันซับเวย์มีสาขาที่เป็นของบริษัทฯเองประมาณ 142 สาขา และเป็นของรายเดิมรวม 40 กว่าสาขา บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเปิดใหม่ประมาณ 70-80 สาขาต่อปี โดยใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาทต่อปี และเป้าหมายระยะยาวภายใน 10 ปีจากนี้ จะมีครบ 1,000 สาขา ซึ่งจะเปิดกระจายไปในทุกพื้นที่ ทั้งศูนย์การค้าคอมมูนิตีมอลล์ แหล่งชุมชน ปั๊มน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในปั๊มน้ำมันมากกว่า 90% ของสาขาทั้งหมด ล่าสุดร่วมมือกับปั๊มบางจาก จะเปิดในบางจากปีนี้ 20 สาขา และปีหน้าอีก 30 สาขา รวมทั้งช่องทางดีลิเวอรีที่ขณะนี้มีสัดส่วนรายได้มากถึง 40% แล้ว และจะขยายในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งมีแผนจะเปิดโมเดลไดรฟ์ทรูในเร็วๆ นี้“ช่วงที่ผ่านมาเกิดโควิด เราไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าใด เพราะเราเปิดในปั๊มน้ำมันค่อนข้างมากโดยเฉพาะใน ปตท.ทำให้โอกาสขายยังมีตลอด เราเห็นโอกาสช่องทางนี้อยู่แล้ว ทั้งคนต้องการอาหารเพื่อสุขภาพและของสดใหม่ซึ่งเราเน้นเรื่องนี้อยู่แล้ว รวมทั้งการสร้างแบรนด์ของซับเวย์ที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแบรนด์ร้านซับเวย์ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง ทำให้ผู้บริโภครู้จักเรามากขึ้น และเรามีสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเราเดิมคือ คนทำงาน ครอบครัว แต่ตอนนี้เรียกได้ว่าเราขยายไปได้ทุกกลุ่ม ซึ่งปีที่แล้วทำรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนภายใน 10 ปีตั้งเป้ายอดขายรวม 9,000 ล้านบาท” นางสาวเพชรัตน์กล่าวอย่างไรก็ตาม เน้นการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Digital Platform Social Media ต่างๆ ที่นิยม เพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของซับเวย์ รวมทั้งจัดทำ CRM Membership Program เพื่อขยายฐานและรักษากลุ่มลูกค้า ที่สำคัญ อะเบาท์ แพสชั่น เรายังมีการจับมือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โลตัส โกเฟรช, สถานีบริการน้ำมันบางจาก รวมไปถึงการนำระบบด้านจัดการบริหารลูกค้าเข้ามาใช้ (Digital CRM Membership) พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ การจดจำ และ ประสบการณ์ที่ดี (Brand Awareness and Brand Experience) ให้แข็งแกร่งผ่านแคมเปญต่างๆ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคซับเวย์มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้เกิดการอยากทดลองสินค้า โดยนำเสนอโปรโมชันเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดการทดลองสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเมนูอาหารเช้า โดยเมนูอาหารเช้า เริ่มต้นที่ราคาเพียงชิ้นละ 59 บาทเท่านั้น ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Eat Fresh” และ Brand Promise , Good Food Good For You Good For Your Wallet ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเป็นการสร้าง Human Experience ที่ดีร่วมกัน ที่นี่เรามีกว่า 20 เมนูให้ลูกค้าได้เลือก ยังไม่นับรวมกับเมนูที่ลูกค้ารังสรรค์ขึ้นมาใหม่ (DIY) เอง มีขนมปังซึ่งเป็นแป้งโด (Dough) จากต่างประเทศที่อบสดใหม่ทุกวัน ถึง 5 ชนิด โปรตีนจากเนื้อสัตว์ 18 ชนิด ผักสด 13 ชนิด ซอส 14 ชนิด และคุกกี้ 4 รสชาติ