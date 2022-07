MP GROUP จับมือ AWS สยายปีกสู่ธุรกิจ Health Tech

เอ็มพี กรุ๊ป ขยายธุรกิจสู่ Health Tech ลงนามจับมือ AWS นำ Innovation ใหม่มาพัฒนาระบบ “Health Plus Global Platform” ให้เป็น Super Application สำหรับ Wellness Lab Service เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำแบบครบวงจร ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Health Care Platformนายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าว “จากวิกฤตการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ Digital Technology มากขึ้น และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุกวงการธุรกิจ จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง MP Group x AWS ที่เล็งเห็นช่องทางโอกาสในการ นำ Innovation ใหม่ๆ มาต่อยอดขยายธุรกิจ โดย MP Group ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมสินค้า และการบริการ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างครบวงจรในประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ “Health Plus Global Platform” ระบบบริหารจัดการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยระบบสามารถรองรับการบริการนัดหมายการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่จัดการตารางงานของผู้ให้บริการ, บริการจองนัดหมาย, ค้นหาคลินิกที่ให้บริการใกล้ตัว, ข้อมูลการเข้ารับบริการ ไปจนถึงการส่งมอบบริการทั้งแบบ Onsite และ Home Service โดยระบบสามารถติดต่อให้บริการแบบอัตโนมัติตลอด 24ชม.ผ่าน LINE Official Account (LINE OA)กลุ่มลูกค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มองค์กรที่มีความต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานโดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการการจองผ่าน Health Plus Global Platform จะสามารถเช็คเลือกแพทย์ สาขาคลินิกที่มีบริการ เลือกแพ็คเก็ต จองคิว ชำระเงินค่าตรวจด้วยการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เมื่อรับบริการตรวจสุขภาพแล้วสามารถรอรับแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงยังมีระบบความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอีกด้วย นับว่าเป็นการขยายช่องทางการให้การบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้เข้ารับบริการ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Health Care Platform ที่ทันสมัยที่สุดทั้งนี้ แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบ Health Plus Global Platform ร่วมกับ MP Group เพื่อขยายธุรกิจเข้ามาสู่วงการ Health Tech ทำให้ระบบ Health Plus Global Platform กลายเป็นโมเดลต้นแบบของวงการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร One – Stop Service ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก และทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวสู่การเป็น Super Application ศูนย์กลางการตรวจดูแลสุขภาพทั้งประเทศ สำหรับ Wellness Lab service อันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน