IRPC ดึงบีไอจีเซ็นสัญญาผลิตไนโตรเจน-ออกซิเจน ป้อนโครงการ UCF

IRPC-บีไอจี บรรลุข้อตกลงร่วมลงนามในสัญญาการผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อป้อนโครงการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเกรดยูโร 5 กำมะถันต่ำ (UCF) โดยบีไอจีลงทุนสร้างโรงแยกอากาศ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จตุลาคม ปี 2566นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมลงนามกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ในสัญญาการผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนป้อนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project หรือ UCF) ที่กำหนดให้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567การลงทุนโครงการ UCF เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด โดยให้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่น PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ IRPC ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Core Uplift) ด้วยการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ที่พร้อมมุ่งสู่องค์กร Net Zero Emissionสำหรับความร่วมมือในสัญญาการผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนนั้น บีไอจีได้จัดตั้งโรงแยกอากาศเพื่อรองรับความต้องการของโครงการ UCF และโครงการอื่นๆ ในอนาคตของ IRPC อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณูปโภค และตอบโจทย์ความต้องการการใช้ก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จ.ระยอง โดยเฉพาะในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันดีเซลภายใต้โครงการ UCF ให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร 5นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG (บีไอจี) ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า บีไอจีได้ลงนามในสัญญาระยะยาวกับ IRPC เพื่อลงทุนในโครงการโรงแยกอากาศสำหรับผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่การผลิตของ IRPC ตามแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนตุลาคม ปี 2566“IRPC มีโครงการปรับปรุงโรงกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันต่ำ (ยูโร 5) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยน้ำมันที่ผลิตได้จะสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการเผาไหม้ โดย IRPC เองมีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในกระบวนการผลิต บีไอจีจึงได้นำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรมที่บีไอจีมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงนวัตกรรมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ผลักดันให้โลกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission สอดคล้องกับ Purpose ของบีไอจีที่มุ่งเน้นการทำให้โลกมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นายปิยบุตรกล่าวทั้งนี้ โครงการโรงแยกอากาศสำหรับผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ของบีไอจี และ IRPC เนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อผลิตและจำหน่ายก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนที่ใกล้กับจุดใช้งานจะทดแทนการใช้ไนโตรเจนและออกซิเจนเหลว ที่จำเป็นต้องพึ่งพิงระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการปลดปล่อย CO2 ออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมมูลค่าสัญญาเกือบ 2 พันล้านบาท ดังนั้นแนวทางนี้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ