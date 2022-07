เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จัดงาน “SACIT เพลินคราฟต์” ปีที่ 6

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะการเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล ร่วมกับ SACIT หรือสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ปลุกกระแสงานคราฟต์ไทย พร้อมเสิร์ฟงานศิลปหัตถกรรมไทยในงาน “SACIT เพลิน คราฟต์ 2022” เอาใจขาชอป จัดงานในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา 4 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล นครราชสีมา, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 2 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น พร้อมมอบความสุข ครบครัน ทั้งจากงานศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมความบันเทิง หวังสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม ภายหลังรับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานหัตถกรรมไทยพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศรองรับนักเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จึงได้เร่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการสืบสานอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และโดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อขยายช่องทางและสร้างโอกาสให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ และกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ทั้งนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และสะดวกในการเลือกซื้อ งานหัตถกรรมไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน SACIT เพลินคราฟต์ 2022 ที่มุ่งคัดสรรงานหัตถกรรมร่วมสมัยจัดแสดง และจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ โดย SACIT ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้จัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์การค้า โดยในปีนี้กิจกรรมจัดต่อเนื่อง 4 ครั้ง 4 สาขาด้วยกัน ตลอด 2 เดือนนี้ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนาได้เดินหน้าวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all สร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยบทบาทของ ‘Place Maker’ นักพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต พร้อมการดูแล People เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน เราได้ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าจัดงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการงานทุกแขนงที่เป็นงานฝีมืออย่างงานหัตถศิลป์หัตถกรรม ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย รวบรวมร้านค้าดีมีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในงานนี้ รวมทั้งจะช่วยทำการประชาสัมพันธ์งานฝีมือของคนไทยให้ยกระดับสู่สากลต่อไปเราได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 6 ซึ่งในทุกปีได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจงานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ด้วยดีไซน์ที่ร่วมสมัย ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด "Sook Craft สร้างสุข ด้วยงานคราฟต์" เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทย ต้องเผชิญกับสภาวะผลกระทบรอบด้าน จนส่งผลให้เกิดความเครียด แต่ SACIT ต้องการสื่อให้เห็นในแง่มุมของ “ความสุข” โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่เกิดจากการเลือกชม เลือกซื้อ งานศิลปหัตถกรรมไทย โดย SACIT ได้คัดสรรงานศิลปหัตถกรรมจากฝีมือการสร้างสรรค์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACIT จากทั่วประเทศไทย กว่า 40 ร้านค้า เช่น งานผ้า เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนเป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ร่วมสมัย มีดีไซน์ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่กำลังมองหาของขวัญของใช้สุดพิเศษไม่ซ้ำใคร และที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงแหล่งผลิตในต่างจังหวัด เกิดความสะดวก รวดเร็ว เสมือนยกงานคราฟต์มาถึงใจกลางเมืองนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความบันเทิงครบครัน อาทิ Workshop งานคราฟต์ที่เปิดโอกาสให้ร่วมทดลองสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมในแบบฉบับของตนเองไม่ซ้ำใคร ตลอดจนกระทบไหล่ศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงานให้เติมเต็มความสุขกับศิลปินที่ชื่นชอบ เช่น ไบร์ท นรภัทร, อิงฟ้า วราหะ, ก็อต อิทธิพัทธ์, ปอ อรรณพ, โก้ วศิน ,แจ็คกี้ ชาเคอลีน, ตังตัง นัฐรุจี ฯลฯ เชื่อว่างาน sacit เพลินคราฟต์ นอกจากจะสร้างความสุขครบครันแล้วยังเป็นงานสำคัญที่สามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากงานศิลปหัตถกรรมได้เป็นอย่างดีพบกับงาน SACIT เพลินคราฟต์ 2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา, ครั้งที่ 3 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา และครั้งที่ 4 วันที่ 1-7 กันยายน 2565 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2