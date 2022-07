IRPC จัดสัมมนา POLIMAXX WEBINAR 2022 “เจาะอนาคต เศรษฐกิจไทย”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อโดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “Petrochemical Industries New Direction” พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต บรรยายในหัวข้อ “Global and Domestic Economic Outlook 2022” และ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคัพ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรรยายในหัวข้อ “Blockchain and Future Era” และกล่าวปิดงานโดย คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด IRPCงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแบรนด์ POLIMAXX หลังปรับภาพลักษณ์ใหม่ และเพื่อให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งเข้าใจถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีนี้ รวมถึงเทรนด์ทิศทางที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยี Blockchain ที่จะมาพลิกโฉมธุรกรรมการเงิน และธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและดำเนินธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต