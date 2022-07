“ทรูคอฟฟี่” เพิ่ม100สาขาปีหน้า แปรรูปกากกาแฟผลิตเป็นเสื้อยืด

ผู้จัดการรายวัน360- ทรูคอฟฟี่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา 15 ปี ชูแบรนด์ด้าน "Innovative Roastery & Bakery" สู่อนาคต ปักหมุด 2 แนวทางหลัก เดินเกมนวัตกรรมและแปรรูปกากกาแฟ พร้อมชงเข้มทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท ขยายทรูคอฟฟี่เพิ่มอีก 100 สาขา และทรูคอฟฟี่โกเพิ่มเป็น 200 สาขา มั่นใจปีนี้กลุ่มฟู้ดรีเทลรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาทดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอาหาร และคอฟฟี่ เฮาส์ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด และ บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของทรูคอฟฟี่เราได้ศึกษาในเรื่องของกาแฟมาโดยตลอด และมุ่งมั่นมากขึ้นด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการปลูกกาแฟเอง และเก็บเกี่ยวผลผลิตมาให้ลูกค้าได้สัมผัส จนถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยมุ่งยกระดับร้านกาแฟไทยให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟ สอดคล้องกับแนวคิด "Innovative Roastery & Bakery" ที่ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมสร้างสรรค์เมนูคุณภาพนอกจากนี้ทรูคอฟฟี่ยังมุ่งเน้นให้ทุกแก้วของการดื่มกาแฟ ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน 5 คุณค่า "Cup of Change" คือ 1. Cup of Futur เพิ่มคุณค่าให้กาแฟทุกแก้วพัฒนาวงการกาแฟไทยในทุกด้านให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งตรงจากโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนทั้ง จากสบขุ่น จ.น่าน และแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ 2. Cup of Discovery พัฒนากาแฟทุกแก้วให้มีคุณภาพ ให้มีรสชาติถูกใจทุกไลฟ์สไตล์ ดื่มด่ำกาแฟชั้นเลิศ 3. Cup of Caring ส่งมอบสุดยอดบริการทุกการเสิร์ฟกาแฟ 4.Cup of Inspiration กาแฟต้องมอบพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ และ5. Cup of Innovation กาแฟต้องสร้างให้เกิดคุณค่า“จากทั้ง 5 แนวทางที่กล่าวมา กลุ่มทรูยังพร้อมดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในส่วนของทรูคอฟฟี่เวลานี้จะเน้นใน 2 ส่วนหลัก คือ เรื่องของนวัตกรรม และการจัดการเรื่องของกากกาแฟ จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานร่วมกับธุรกิจกาแฟ เช่น "น้องปุยฝ้าย" โรบอทบาริสต้าตัวแรกของไทย ที่ควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ 5G ส่วนในเรื่องของกากกาแฟ จากการชงเครื่องดื่มทุก 3 แก้วได้นำกากกาแฟมาแปรรูปเป็นเสื้อยืด 1 ตัว โดยทรูคอฟฟี่ ได้จับมือกับ Itochu Group บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด“ ทั้งนี้ในอนาคตเชื่อว่าจะเห็นการนำเทคโนโลยี อินโนเวชั่นต่างๆมาใช้กับการธุรกิจกาแฟมากขึ้น เช่น รถยนต์ไร้คนขับที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาแฟ รวมถึงในส่วนของการแปรรูปกากกาแฟ อาจต่อยอดไปจนถึงเรื่องของแฟชั่น ที่จะมีการคอลแลปส์กับดีไซเนอร์ หรือทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองออกมาจำหน่าย เป็นต้นอย่างไรก็ตามในส่วนของกากกาแฟนั้น ปัจจุบันทรูคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าเป็นวัตถุดิบหลักปีละ 10 ตัน มีกากกาแฟเกิดขึ้นเฉลี่ย 2 เดือนไม่ถึง 1 ตัน ถือว่ายังไม่สูงมาก ดังนั้นจึงยังประเมินไม่ได้ว่า เฟสแรกของการแปรรูปเสื้อยืดนั้นจะผลิตออกมาได้กี่ตัว เพราะเบื้องต้นต้องเก็บกากกาแฟให้ได้ 5 เดือนก่อน แล้วจึงนำไปให้ทางไต้หวันเป็นผู้ผลิตให้ ขณะที่ตัวเลขการดื่มกาแฟทั่วโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านแก้ว/วัน ส่งผลให้มีกากกาแฟไม่ต่ำกว่า 18 ล้านตัน/วัน หรือสูงถึง 2,000 ล้านตัน/ปี