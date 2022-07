TCP ทุ่ม 450 ล.จัดเต็มแผนตลาด ลุยฟังก์ชันนัลดริงค์พุ่งรับโควิด

ผู้จัดการรายวัน 360- TCP หรือกระทิงแดงกรุ๊ป เดินหน้าธุรกิจกลุ่มฟังก์ชันนัลดริงค์เต็มสูบ หวังใช้เป็นกลุ่มสำคัญดันรายได้รวมทะยานสู่ 9 หมื่นล้านบาทใน 3 ปีตามแผนเดิม เดินเกม 3 ตัวหลักเดิม “แมนซั่ม-แมนซั่มวิตะมินวอเตอร์-ไฮ่x DHC” ขยายตลาด พร้อมแผนเปิดตัวใหม่อีก5 แบรนด์ในกลุ่มเวลเนสและฟังก์ชันนัลดริงค์ ทุ่มงบตลาด 450 ล้านบาทจัดเต็ม มากกว่าที่ผ่านมานางประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโกลเบิล (F&B) กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะที่เป็น House of Great Brands ในปี2565นี้บริษัทฯวางงบการตลาดไว้รวม 450 ล้านบาท สำหรับทำตลาดกลุ่มฟังก์ชันนัลดริงค์ทั้งหมด ที่มีอยู่ขณะนี้ 3 แบรนด์ คือ แมนซั่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์, แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ และ ไฮ่! x DHC เครื่องดื่มวิตามินซีพรีเมียม ซึ่งเป็นงบที่มากกว่าเดิม โดยครึ่งปีแรกใช้ไปแล้วประมาณ 30%ทั้งนี้เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของทีซีพีในประเทศไทยให้เติบโตด้วยยอดขายรวม 90,000 ล้านบาทต่อ่ปีภายใน 3 ปีจากนี้ โดยถือเป็นเซ็กเม้นท์ที่มีการเติบโตสูงถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนี้มีรายได้รวมเมื่อปีที่แล้วประมาณ 700 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 8% ของทั้งบริษัทและปีนี้ตั้งเป้าหมายรายได้เป็น 1,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังยังคงเป็นพอร์ตใหญ่ทำรายได้หลักให้บริษัทกลยุทธ์และแผนธุรกิจฟังก์ชันนัลดริงค์ ที่จะดำเนินการหลักๆคือ การสร้างแบรนด์ใหม่ใน 3 ปีจากนี้รวม 5 แบรนด์ในกลุ่มเวลเนสและฟังก์ชันนัลดริงค์ การออกสินค้าใหม่ในแบรนด์เดิม การทำตลาด อย่างต่อเนื่อง การขยายกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆและการขยายตลาดต่างประเทศด้วย เป็นต้น“บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของสินค้าของเราทั้งหมดที่มีอยู่ และที่ศึกษาจะวางตลาดใหม่ๆในอนาคตด้วยและสินค้าฟังก์ชันนัลดริงค์ก็ยังเป็นเทรนด์ของตลาดทีี่มีการเติบโตที่ดีจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสินค้าเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่สร้างภูมิคุ้มกันนับตั้งแต่โควิด-19 ระบาด เช่น กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ซื้อเพิ่มถึง 37%, กลุ่มอายุ 25-34 ปี เพิ่มขึ้น 40%, กลุ่มอายุ 35-44 ปี เพิ่มขึ้น 50% และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น51%” นางประไพภักตร์ กล่าวนายอนุรักษ์ ตีระลัภนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCPกล่าวว่า ตลาดรวมเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์ ในกลุ่มที่แมนซั่มอยู่ด้วยนั้น มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 ที่มีมูลค่า 7,721 ล้านบาท, ปี2563 เพิ่มเป็น 8,381 ล้านบาท เติบโต 8.5%, แต่ปี2564 ตลาดรวมตกลงเนื่องจากโควิดมีการล็อกดาวน์ การหาซื้อสินค้าทำได้ยากขึ้น แต่ความต้องการยังมีอยู่สูง ตลาดมีมูลค่า 7,267 ล้านบาท ตกลง 13% แต่ปีนี้2565 คาดว่าด้วยปัจจัยบวกต่างๆกำลังซื้อที่ดีขึ้น การผ่อนคลายต่างๆ และเทรนด์สุขภาพ จะทำให้ตลาดฟื้นกลับมาเติบโต 5% มีมูลค่าประมาณ 7,677 ล้านบาทส่วนตลาดรวมวิตะมินวอเตอร์ ปี2562 ตลาดรวมอยู่ที่ 813 ล้านบาท, ปี2563 ตลาดรวมเป็น 2,119 ล้านบาท เติบโตถึง 160% และปี 2564 เพิ่มเป็น 2,387 ล้านบาท เติบโต 12% และปี2565นี่้คาดว่าตลาดรวมมีมูลค่า 2,499 ล้านบาท เติบโต 4%นายอนุรักษ์ กล่าวว่า แบรนด์แมนซั่มแมนซั่ม เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์ ทำตลาดปีนี้ครบ10 ปี มีสัดส่วนรายได้หลัก 50% ของกลุ่มนี้ของทีซีพี มีส่วนแบ่งตลาดรวมที่ 39% ชูโพสิชั่นนิ่งใหม่สร้างGentlemen generation หรือสุภาพบุรุษยุคใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพ ดูดีและรักษ์โลก ด้วยบรรจุภัณฑ์และฉลากใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งขวด PET และกระป๋องอะลูมิเนียม แมนซั่มนับเป็นแบรนด์แรกในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เริ่มต้นใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน พร้อมกับดึง นรากร อิสระวรางกูร (พอร์ส) และรัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ (มังกร) 2 หนุ่มมาแรงแห่งยุคจากวง Yes Indeed Band มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายกลาึมGEN Z มากขึ้น จัดที่ปรึกษาวัยรุ่นที่จะให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวก ความดูดี และความมั่นใจ ให้ชีวิตดีขึ้นไปกับ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในรายการ ‘อย่าหาว่าน้าสอน’ ติดตามได้ช่อง NANAKE555เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแมนซั่มในเดือนกันยายน เป็นต้นส่วนแมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ น้ำดื่มผสมวิตามิน สัดส่วนรายได้ 15% ของกลุ่ม โต 14% คงกลยุทธ์ Home-stocking เครื่องดื่มติดตู้เย็นประจำบ้านที่ดื่มได้ทุกวัน, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมระดับพรีเมียมอีก 2 ผลิตภัณฑ์ในปีนี้, ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชาย GQ เป็นต้นสำหรับไฮ่! x DHC เครื่องดื่มวิตามินซีพรีเมียม จาก DHC เติบโต 30% สัดส่วนรายได้ 35% ของกลุ่มก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดแล้ว โดยเลือกใช้พรีเซนเตอร์ผู้รู้จริงเรื่องญี่ปุ่น เรียวตะ โอมิ หนุ่มญี่ปุ่น, เปิดตัวเครื่องดื่มวิตามินพรีเมียม 2 สูตรใหม่เดือนกันยายน เป็นต้น