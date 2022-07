เริ่มวันนี้งาน “sacit Craft Fair” งานคราฟต์ร่วมสมัยฝีมือคนไทย

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยจัดงาน “sacit Craft Fair” ประจำปี 65 โชว์หัตถกรรมร่วมสมัยฝีมือคนไทยเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค.นี้ ที่เดอะมอลล์ บางแคนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit กล่าวว่า เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น sacit ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงาน “sacit Craft Fair” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Layers of Life” ที่สื่อถึงงานคราฟต์ ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่หลากหลาย สะท้อนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มีชั้นเชิง หลายเลเวล หลายเลเยอร์ เสมือนไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่มีหลายบทบาท แต่สามารถนำสองสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตได้อย่างกลมกลืน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค.นี้ ที่เดอะมอลล์ บางแคนายพรพลกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดงาน “sacit Craft Fair” ประจำปี 2565 นี้ sacit เน้นคัดสรรผลงานหัตถกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์แต่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของงานหัตถกรรม คงไว้ในความร่วมสมัย และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบัน ด้วยดีไซน์และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองกว่า 45 ร้านค้า พร้อมที่จะมอบทุกความสุขให้คนหัวใจคราฟต์ ด้วยงานศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมบันเทิงมากมาย เช่น บูทเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องเงิน เครื่องทอง ของตกแต่งบ้าน งานจักสาน งานโลหะ งานผ้า งานกระดาษ งานไม้ ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ที่เป็นงานฝีมือของคนไทยขอเชิญคนที่มีหัวใจคราฟต์ร่วมอัปเลเวลความสุขได้ที่งาน “sacit Craft Fair” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น G GRAND HALL The Mall บางแค และพบกันได้อีก 3 ครั้ง ที่ The Mall บางกะปิ ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม, The Mall ท่าพระ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม และ The Mall โคราช ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1289 หรือ www.facebook.com/sacitofficialด้านนางสาวดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ กล่าวว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ต้องขอขอบคุณ sacit ที่ให้เกียรติทางบริษัทฯ ในการใช้สถานที่จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับจากประชาชน กลุ่มคนรักงานคราฟต์เป็นอย่างดีและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ sacit เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เรามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงที่จะเติมเต็มอารมณ์คุณให้ดียิ่งขึ้นกับกิจกรรมสุดปัง ทั้งการแสดงดนตรีสดร่วมสมัย, ศิลปิน ดารา ที่จะมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น เกรซ กาญจน์เกล้า, ไฮดี้, มาลัย, ตุ๊กตา THE VOICE, เอ๊ะ-จิรากร และอีกหนึ่งในไฮไลต์ของงานในวันนี้ พบกับมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี คุณรัก​ สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ ที่จะมาร่วมพูดคุยงานหัตถกรรมไทยจากมุมมองของคนรุ่นใหม่อีกด้วย