ฟิลิปส์ แบรนด์ด้านแสงสว่างที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจที่สุดของคนไทย พิสูจน์ด้วยรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ในกลุ่มหลอดไฟ ปี 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวราภรณ์ กองทัพธรรม Head of Modern Retail บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดและโคมไฟ “ฟิลิปส์” (Philips) เข้ารับรางวัล '2022 Thailand’s Most Admired Brand' ในสาขาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มหลอดไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Brandage ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในด้านผู้นำธุรกิจระบบไฟ และอุปกรณ์แสงสว่างระดับโลก ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯสำหรับรางวัล '2022 Thailand’s Most Admired Brand' Brandage จัดทำการสำรวจขึ้นมาต่อเนื่อง 22 ปี โดยแบ่งเป็น 8 หมวดสินค้า และบริการ โดยปีนี้ “ฟิลิปส์” ยังสามารถคว้ารางวัลนี้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดในการเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคนไทยทั่วประเทศสินค้าและนวัตกรรมไฟส่องสว่างของ “ฟิลิปส์” เพื่อคนไทย ทุกวันนี้ล้วนมุ่งเน้นให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัย โดยนวัตกรรมแสงสว่างที่โดดเด่นสำหรับกลุ่มลูกค้าบ้าน ได้แก่ Philips Hue ที่สุดของระบบไฟ IoT อัจฉริยะ ปรับ Ambience โทนสี, ระดับความสว่าง, ให้ความปลอดภัย และเพื่อความบันเทิงดูหนัง ฟังเพลง ถือเป็นสุดยอดระบบไฟ Smart lighting ในปัจจุบัน และสำหรับ Philips Smart LED with WiZ Connected ระบบไฟ IoT อัจฉริยะผ่าน Wi-Fi ที่ออกแบบมาให้ผู้บริโภคชาวไทยที่ใช้หลอดไฟ LED ทั่วไป ที่อยากใช้ระบบ Smart lighting สามารถ upgrade ได้ง่ายเพราะสมัยนี้แทบทุกบ้านจะมี Wi-Fi กันอยู่แล้ว ประโยชน์ที่ได้คือควบคุมแสงสว่างได้ผ่าน Smart Devices เช่น Mobile, Speaker รองรับกับระบบและ partners ระดับโลกมากมาย, ปรับ Ambience แสงให้เหมาะกับทุกกิจกรรมที่บ้าน Philips Solar Cell โคมไฟโซลาร์เซลล์ที่ตอบโจทย์กับประเทศไทยที่มีแดดมาก ชูเรื่องการใช้งานได้จริง สว่างนานยันเช้า พร้อมมาตรฐานยุโรป แถมช่วยลดค่าไฟ รักษ์โลกแบบยั่งยืน และในส่วนหลอดไฟทั่วไปก็มี Philips LED Bulb มีเทคโนโลยีและมาตรฐาน Eye Comfort ของฟิลิปส์ มอบหลอดและโคมไฟที่ช่วยถนอมสายตา ตัดแสงสีฟ้า ไม่สร้างแสงกะพริบ (Flicker) สังเกตได้จากโลโก้ Eye Comfort ที่กล่องสินค้า ทำให้ใช้เวลาอยู่ภายใต้แสงไฟแบบไม่ล้าสายตาอีกด้วยสิ่งที่ Philips ทำมาโดยตลอดคือการพัฒนาสินค้าโดยใช้หลัก Customer Centricity ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเข้าใจและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงความต้องการ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี และมากกว่า 4% ของรายได้ถูกนำมาใช้ในด้าน R&D อย่างต่อเนื่องทุกปี