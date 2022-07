SACIT ชวนเที่ยวงาน “SACIT Craft Fair” ประจำปี 2565

“SACIT Craft Fair คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทช่างฯ และสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรม

การจัดงาน SACIT Craft Fair ประจำปี 2565 จะเป็น Feel Good Fair ที่เดินสนุก มีหลายมิติของงานศิลปหัตถกรรม ที่สะท้อนความอาร์ตและตัวตน ด้วยดีไซน์และนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมที่เบลนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมือง โดยงานจะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ได้แก่ The Mall บางแค วันที่ 14-20 กรกฎาคม , The Mall บางกะปิ

SACIT ชวนคนรุ่นใหม่สัมผัสงานคราฟต์ร่วมสมัย ยกทัพศิลปหัตถกรรมไทย 45 ร้านค้ามาให้ช็อปแบบจุใจ ในงาน “SACIT Craft Fair” ประจำปี 2565 พบกัน กรกฎาคม-สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การค้า The Mall บางแค-บางกะปิ-ท่าพระ และโคราช พลาดไม่ได้!นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT กล่าวว่า SACIT ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทในการสืบสาน สร้างสรรค์และส่งเสริมงานหัตถกรรมไทย ทั้งงานอนุรักษ์แบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “SACIT Craft Fair” ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “Layers of Life” ที่สื่อถึงงานคราฟต์ ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่หลากหลาย สะท้อนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มีชั้นเชิง หลายเลเวล หลายเลเยอร์ เสมือนไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่มีหลายบทบาท แต่สามารถนำสองสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตได้อย่างกลมกลืนอันทรงคุณค่า ได้นำผลงานคราฟต์ร่วมสมัยมาจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อที่ชื่นชอบงานคราฟต์ ได้มีพื้นที่จับจ่ายใช้สอย โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงแหล่งผลิตในต่างจังหวัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้นักสร้างสรรค์ หรือนักออกแบบได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดทางความคิดในการประกอบอาชีพ และที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายภายในงาน ยังถูกกระจายไปยังชาวบ้านและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่งซึ่งถือเป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน”วันที่ 4-10 สิงหาคม , The Mall ท่าพระ วันที่ 18-24 สิงหาคม และ The Mall โคราช วันที่ 25-31 สิงหาคม โดยมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ร่วมสมัย จำนวน 45 ร้าน ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา ของตกแต่งบ้าน เซรามิก งานจักสาน งานโลหะ งานผ้า งานกระดาษ งานไม้นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย อาทิ “กล่องสุ่มวัดดวง” เมื่อซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิในการเปิดกล่องสุ่มเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ , “บินฟรี กับ SACIT SHOP” เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จาก SACIT SHOP มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป ได้สิทธิ์ลุ้นบินฟรี! รางวัลตั๋วเครื่องบินฟรีภายในประเทศ รางวัลละ 2 ที่นั่ง และ “Meet & Craft” ผู้ที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกระทบไหล่ดารา ถ่ายภาพคู่ดาราที่ท่านชื่นชอบ พร้อมลายเซ็นร่วมด้วยกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่วงดนตรีสดทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ , วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์มีโชว์พิเศษจากศิลปินนักร้อง และ การพูดคุยประสาคราฟต์กับคนดัง, มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจาก TOP 10 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ เช่น ไฮดี้, มาลัย, หนูดี, มารีม่า, มาลี, ชมพู, ทีน่า, บิวตี้ ในส่วนของศิลปินดาราที่มา อาทิ สุลักษมิ์ มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี, เกรซ-กาญจน์เกล้า, ตุ๊กตา-THE VOICE, เอ๊ะ-จิรากร, หนอยแน่-THE VOICE, พ้อยท์-ชลวิทย์, ลุลา, ซาร่าห์ ศญพร, ไข่มุก รุ่งรัตน์, น้ำตาล-ชลิตา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559, อ้วน-เด่นคุณ, เปา-เปาวลี, หญิง-ธิติกานต์ และ ไรอัล ไมค์หมดหนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1289หรือ http://www.facebook.com/sacitofficial