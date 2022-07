“กันตนา” อัด 100ล.รุกเกมเมอร์ ปั้น UP RANK ต่อยอดคอนเทนต์

ผู้จัดการรายวัน 360- กันตนามองเกมเป็นคอนเท้นต์บันเทิงรูปแบบหนึ่ง ล่าสุดทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เปิดตัว THE UP RANK PROJECT สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบันเทิง ด้วยการเชื่อมโลกของเกม ภาพยนตร์ สู่คอมมูนิตี้ผ่านแอปพลิเคชั่น UP RANK ตั้งเป้ามียอดผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนนางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจหลักของกันตนาคือการผลิตคอนเท้นต์ ทั้งนี้มองว่าคอนเท้นต์ไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เท่านั้น อย่างเช่น เกมส์ ที่ทางกันตนามองว่าเป็นคอนเท้นต์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงได้เข้ามารุกในตลาดนี้ ด้วยการใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ลงทุนภายใต้ THE UP RANK PROJECT ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1.ภาพยนตร์ เรื่อง THE UP RANK อาชญาเกมใช้งบ 60-70 ล้านบาท ซึ่งนานๆ กันตนาจะผลิตหนังออกมาสักเรื่อง หรือเฉลี่ย 2-3 ปี มี 1 เรื่อง และ2.ใช้งบที่เหลือ 30-40 ล้านบาท ร่วมกับทางบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการร่วมทุนและพัฒนาแอปพลิเคชั่น UP RANK เพื่อเป็นศูนย์รวมการเป็นคอมมูนิตี้ของกลุ่มเกมเมอร์สำหรับรายละเอียดของ THE UP RANK PROJECT เพื่อมุ่งยกระดับและเชื่อมโยงระบบนิเวศของเกม - ภาพยนตร์ - ไลฟ์สไตล์ ที่ครบวงจรให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 4 ปรากฏการณ์ ได้แก่ 1. สร้างสรรค์ภาพยนตร์ "THE UP RANK อาชญาเกม" สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเกมที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนให้คนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง2. เชื่อมต่อโลกของภาพยนตร์มาสู่โลกของเกมและชีวิตจริงผ่านแอปพลิเคชั่น THE UP RANK และ UP RANK PACK เป็นแพ็กแรกและแพ็กเดียวของโลกที่จะอัพล้านให้ชีวิตเกมเมอร์เป็น MVP รวมทั้งไอเทมเกม ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ พร้อมพริวิลเลจมากมายจากอีก 5 บริษัทชั้นนำของไทย รวมสิทธิประโยชน์มูลค่ากว่า 4,000 บาท เป็นการมอบสิทธิประโยชน์เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเหล่าเกมเมอร์,3. ต่อยอดคาแร็คเตอร์จากภาพยนตร์สู่ NFT กับ "พี่ UP RANK" ที่ปรากฎในภาพยนตร์ "THE UP RANK อาชญาเกม" สู่ NFT Ar เอาใจนักสะสมและนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ4.สร้าง Pro Hub จะเปิดตัวภายในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้มาแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความชื่นชอบและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ eSports กว่า 200 งาน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ตลอดทั้งปี“โปรเจกต์ UP RANK ที่เกิดขึ้น เป็นแผนการดำเนินงานส่วนหนึ่งของกันตนา ที่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ มิติใหม่ และถือเป็นการทรานฟอร์มธุรกิจใหม่ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการเล่มเกม อนาคตเชื่อว่า UP RANK จะเป็นสแตนดาร์ดใหม่ของวงการบันเทิงให้อยู่รอด และอยู่อย่างยั่งยืน เพราะเป็นคอนเท้นต์ที่ไม่มีพรมแดน สามารถต่อยอดได้ ทำการตลาดได้ไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้” นางศศิกร กล่าวนางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า จากการคลุกคลีกับวงการ eSports มาอย่างยาวนาน เชื่อว่าการร่วมพัฒนา THE UP RANK PROJECT จะเป็นปรากฎการณ์ GAMIVERSE EXPERIENCE รูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ในลักษณะของดิจิทัลแพคเกจภายใต้ชื่อ UP RANK PACK ที่นอกจาก UP RANK ในเกมแล้วยังสามารถ UP RANK ในชีวิตจริงได้อีกด้วย คาดว่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายโดยเฉพาะเกมเมอร์ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์สะดวกสบายโดยบริษัทคาดหวังว่าในช่วงนำร่องของโครงการนี้จะมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและใช้งาน UP RANK PACK ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้ หรือเฟสแรกจะมีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย อย่างไรก็ตามพบว่า ตลาดเกมเมอร์ปีนี้มีมูลค่า 17,200 ล้านบาท หรือมีผู้เล่นในไทยกว่า 27 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนอีก 8 ล้านคน ซึ่งตลาดนี้กว่า 40% เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง ขณะที่กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 1,750 บาท โดยกลุ่มเกมเมอร์หลักกว่า 31.4% อายุ 25-34% รองลงมา คือ อายุ 35-44ปี ในสัดส่วน 24.8%.