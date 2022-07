โค้งสุดท้าย ไม่ช้อปตอนนี้ จะช้อปตอนไหน กับ แคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #รักษ์โลกให้โลกจำ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันธมิตรแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ได้แก่ Anello, Cath Kidston, CC double O, Converse, H&M,H&M Home, Hoka, Innisfree, Karl Lagerfeld, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, Teva, The Body Shop, The Face Shop, Uniqlo, Yves Rocher, Zara จัดโปรรวมสินค้าและคอลเลกชั่นพิเศษเพื่อความยั่งยืน Sustainability Collection เป็นครั้งแรก ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั้ง 36 สาขา ทั่วประเทศ พร้อมแจกคะแนน The 1 รวมกว่า 4 ล้านคะแนน เพื่อ Rewarding ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ imagining better futures for all และมุ่งเน้นการสร้าง better planet ที่ดีขึ้น เพื่อโลกของเรา นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมส่งตอเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่ใช้แล้วผ่านแคมเปญ #ทิ้งดี โดยโครงการถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จากการที่ลูกค้าเข้าร่วมบริจาคเสื้อผ้า กว่า 1,000 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการ และบริจาคขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ และ พลาสติกประเภทต่างๆ รวมกว่า 3,300 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 20 วัน คาดจะได้ปริมาณ ขยะรีไซเคิล ทุกประเภท ได้รวมกว่า 10,000 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดแคมเปญภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2565ไปช้อปกับที่สุดของคอลเลคชั่นแฟชั่นที่ร่วมส่งเสริมความยั่งยืน ได้แก่ ZARA เสิร์ฟเทรนด์ใหม่ล่าสุดมาแรง พร้อมตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมไปกับ เดรสคอวีสายเดี่ยว พิมพ์ลายทรอปิคอล เดรสคอวีจับจีบรวบและติดกระดุมบุผ้าสีโทนเดียวกัน สายเดี่ยวคาดไขว้ตรงด้านหลังผูกโบ และ เดรสแขนทรงบอลลูนผ้าลินินผสม เดรสผ้าลินินผสม คอวีจับจีบรวบและแขนทรงบอลลูนสั้นปลายติดยางยืด ผ่าด้านหลังผูกโบ เปิดปิดด้านข้างด้วยซิปซ่อนใต้ตะเข็บ รักษ์โลกทุกสไตล์ กับ H&M แบรนด์ขวัญใจชาวแฟชั่น จัดเต็มทั้งดีไซน์อินเทรนด์ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมใส่ใจในกระบวนการผลิตจากวัสดุและนวัตกรรมสุดล้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชวนสายแฟชั่นมาร่วมกันก้าวสู่อนาคตของแฟชั่นไปด้วยกับ Relaxed Fit Short-Sleeved Linen, Oversized Printed Sweatshirt, Regular Fit Cotton Chino Shorts, Leggings with Brushed Inside สายเดนิมรักษ์โลก ต้องห้ามพลาดกับ Mango แบรนด์ฟาสต์แฟชั่นที่ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน โดยใช้เส้นใยและขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการรีไซเคิลและจำกัดปริมาณการใช้เนื้อผ้าให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด สนุกกับแมตช์ยีนส์แบบคอมโบ เทรนด์คลาสสิกที่มีไดนามิกในอาณาจักรแฟชั่น ด้วย Oversized Denim Overshirt และ High-Rise Wide Leg Jeans ขณะที่แบรนด์แฟชั่นและสปอร์ตแวร์ระดับโลก อย่าง Nike ขอร่วม Move To Zero ด้วยไอเทมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโปรพิเศษ ได้แก่ AIR MAX PRE-DAY รุ่น DC9402-800 ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล นำลุคคลาสสิกของรองเท้าวิ่งในตำนานมาครีเอตลุคที่ปราดเปรียวสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ โดยยังคงความนุ่มและลดแรงกระแทกได้อย่างเหลือเชื่อสวมใส่ได้ในทุกๆวัน ต้อง Uniqlo Eco-Conscious คอลเล็กชั่น ที่คุณภาพมาพร้อมความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม สำหรับกางเกงยีนส์ลดการใช้น้ำในกระบวนการฟอกสีผ้าลงถึง 99% ส่วนเสื้อผ้า ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล ช่วยลดขยะ และการใช้ทรัพยากรน้ำมัน โดยมีไฮไลท์อย่าง กางเกงยีนส์ยูนิโคล่, เสื้อ DRY-EX S/S polo shirt และ เสื้อคลุม UV Protection Pocketable Parka สำหรับสตรี ด้าน CC Double O มาพร้อมกับ Sustainable Collection ไอเทมเสื้อยืดสีสดใส ใส่แล้วดูโดดเด่น และมีส่วนร่วมรักษ์โลก เสื้อแต่ละตัวผสมผสานเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์จากขวดพลาสติกเหลือใช้ สำหรับแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษอย่าง Cath Kidston ขอนำเสนอกระเป๋าเป้ Recycled Utility Backpack ลาย Spitalfields สีกรมท่า ดีไซน์เรียบง่ายใช้ได้ทุกวัน ผลิตจากขวดพลาสติกโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% เช่นเดียวกับ anello x REPREVE กระเป๋าสุดคูล ฟังกัชั่นจัดหนัก มิชชั่นรักษ์โลกจัดเต็ม เป็นคอลเล็กชั่นที่ใช้ขวดพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบของกระเป๋า โดยกระเป๋าเป้ 1 ใบผลิตจากขวดพลาสติก 5 ขวด เราขอแนะนำ กระเป๋าสะพายไหล่ ไซล์ Micro รุ่น CROSS BOTTLE ATB3225R-F และ กระเป๋าสำหรับเดินทาง ขนาด Regular รุ่น LOOP ATT0715-PI100% Vegan กับ Yves Rocher สกินแคร์แบรนด์จากฝรั่งเศส ที่นำคุณค่าแห่งพืชพรรณธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เปี่ยมประสิทธิภาพและเคารพสิ่งแวดล้อม ผ่าน Agro เกษตร เพาะปลูกเชิงฟื้นฟูและแบบปลอดสารพิษ และลดการใช้พลาสติกหุ้มบรรจุภัณฑ์ โดยขวดทำจากพลาสติกรีไซเคิล และนำไปรีไซเคิลต่อได้ 100% ต่อด้วยแบรนด์ความงามจากเกาหลี Innisfree ที่มี Eco Mindset จากธรรมชาติบนเกาะเชจู ตั้งแต่ดิน ทะเล น้ำ ต้นไม้ จนถึงดอกไม้ รวมถึงมีจุดยืนในการ หันมาใช้พลาสติกรีไซเคิล และการปลูกป่าทั่วโลกเพื่อเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว นำเสนอ Black Tea Youth Enhancing Ampoule ไนท์แคร์แอมพูลเข้มข้น ฟื้นฟูสภาพผิวที่อ่อนล้าอย่างรวดเร็ว รวมถึง Retinol Cica Repair Ampoule แอมพูลประสิทธิภาพสูง และ Bija Trouble Facial Foam คลีนซิ่งโฟมเนื้อเนียนนุ่ม ช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนักช้อปสายรัก(ษ์) พิทักษ์โลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แคมเปญ The Greatest Grand Sale 2022 #รักษ์โลกให้โลกจำ… ช้อปดี แบบแคร์โลก ในร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Anello, Cath Kidston, CC double O, Converse, H&M,H&M Home, Hoka, Innisfree, Karl Lagerfeld, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, Teva, The Body Shop, The Face Shop, Uniqlo, Yves Rocher, Zara ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา #ช้อปดี รับฟรี! คะแนน The 1 พิเศษ 400 คะแนน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เมื่อช้อป 4,000.- บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าแฟชั่นในโซนพลาซาที่มีคอลเล็กชั่นสินค้ารักษ์โลกที่ร่วมโครงการ และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า (จำกัด 9,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ และมีจำนวนแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา, 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ) รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม https://bit.ly/3PPpLkO