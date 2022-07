WACOAL X PASAYA บนชุดนอน

WACOAL X PASAYA: Best for Rest ที่สุดของการพักผ่อนอย่างแสนสบาย การคอลลาบอเรชั่นระหว่างวาโก้และพาซาญ่า สร้างสรรค์ความงดงามบนชุดนอนด้วยลายพิมพ์ถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายทั้ง “เสือ” ราชาแห่งผืนป่า “นกกระสา” ราชินีแห่งสวนดอกไม้ แทรกกลิ่นอายความเป็น Sleep to Street นอกจากใส่พักผ่อนอยู่บ้านอย่างแสนสบาย บนชุดเครื่องนอนคุณภาพของพาซาญ่า ที่ให้ผิวสัมผัสนุ่ม ลื่น เย็นสบายแล้ว ยังสามารถใส่ออกไปทำกิจกรรมทั้งยังมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ง่ายในสไตล์ที่เป็นคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การรวมตัว 2 ท็อปแบรนด์ชั้นนำอย่าง “วาโก้” โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ “พาซาญ่า” โดยบริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่จากแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ความงดงามลงบนชุดนอน จึงเกิด WACOAL X PASAYA: Best for Rest ที่สุดของการพักผ่อนอย่างแสนสบาย บอกเล่าเรื่องราวความเป็น Romantic Floral โดยใช้ลายดอกไม้เป็นตัวนำเรื่อง เติมสีสันที่ได้จากธรรมชาตินำมาผสมกับลายภาพวาดศิลปะแบบย้อนยุค ทั้งลายริ้วใหญ่ ลายสก็อต บนโครงสร้างชุดนอนที่เรียบง่าย ดูดี ที่แฝงด้วยความหรูหราของเนื้อผ้า เพราะการสวมใส่ชุดนอนเนื้อผ้าคุณภาพดี เบาสบาย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพักผ่อน ทั้งการนอนก็หลับง่าย หลับเร็วมากขึ้นจากความสบายของเสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่ เนื้อผ้าระบายอากาศสบายตัวสบายผิวขณะนอนหลับ โดยคอลเลกชันนี้มี 4 รูปแบบ โดยรูปแบบ 1 – 2 ลาย Bird Botanical เสื้อแขนสั้นคู่กับกางเกงขาสั้นและขายาว เนื้อผ้าซาตินเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ให้สัมผัสที่นุ่มลื่น รูปแบบ 3 - 4 ลาย Tiger Stripe เนื้อผ้า Cotton 100% ให้สัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี โดยในทุกเนื้อผ้า สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่ายและแห้งเร็วรติยา จันทรเทียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด กล่าวเพิ่มว่า “พาซาญ่าออกแบบเนื้อผ้าและผลิตชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพดี เพื่อให้ทุกคนมีความสุขจากการได้นอนหลับบนสัมผัส ที่นุ่ม ลื่น เย็นสบาย พร้อมคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรียและไวรัส การปลอดสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์ (สารก่อมะเร็ง) จนทำให้แบรนด์ PASAYA อยู่ในใจของลูกค้ากลุ่มเครื่องนอนพรีเมี่ยมในอันดับต้นๆ โดยปี 2565 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เป็นโอกาสดีและเป็นความภูมิใจของทางพาซาญ่า ที่ได้ร่วมมือกับวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 ของทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ รวมถึงผลิตชุดนอนคุณภาพที่ประทับใจลูกค้ามายาวนาน จึงเกิดแคมเปญ WACOAL X PASAYA: Best for Rest ด้วยแรงบันดาลใจจากความสวยงามของธรรมชาติ สู่ลวดลายความงดงามละมุนละไมและความนุ่มลื่นเย็นสบายที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราได้มีเวลาแห่งการพักผ่อนที่แสนวิเศษตลอดคืน”สัมผัสความเป็นที่สุดของการพักผ่อนอย่างสบาย WACOAL X PASAYA: Best for Rest ที่วาโก้ ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ ที่ร่วมรายการ พร้อมช่องทางออนไลน์ Wacoal Shop Online, Lazada, Shopee, JD central, Central Online