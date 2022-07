“GHL QR Payment” ลุยตลาดไทย จ่ายเงินด้วย QR code ผ่าน LINE OA

จีเอชแอล ซิสเต็ม เบอร์ฮาด (GHL) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการให้บริการรับชำระเงินในภูมิภาคอาเซียน เปิดตัว “GHL QR Payment” รวมทุกช่องทางการจ่ายเงินผ่าน QR code แค่แอด LINE OA ของ GHL และสมัครบริการ ธุรกิจและร้านค้าต่าง ๆ ก็สามารถรับชำระเงินจากหลากหลายผู้ให้บริการทั้ง e-wallet และ QR CODE เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจและลูกค้าเพียงแค่ผ่านโทรศัพท์มือถือนายปริญญา จินันทุยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า “การเปิดตัว GHL QR Payment ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการให้บริการรับชำระด้วยคิวอาร์โค้ดผ่าน LINE Official Account เพราะเรามองว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่อง e-Payment โดยภาครัฐให้การสนับสนุนและมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากโครงการ National e-Payment ที่ต้องการลดการใช้เงินสดภายในประเทศจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย สถานการณ์ COVID-19 คนไทยหันมาใช้การชำระเงินด้วย e-Payment เพิ่มขึ้น 54.4% จากปี 2020 ปริมาณและมูลค่าของอินเทอร์เน็ตและธนาคารบนมือถือเติบโตขึ้น 67.9% และ 16.9% ตามลำดับ ปริมาณและมูลค่าของ e-Money เติบโต 15.1% และ 39.4% ตามลำดับ“GHL QR Payment” พัฒนาบริการให้อยู่บน LINE Official Account เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านค้าในการรับชำระเงินที่ปลอดภัยตาม QR มาตรฐาน EMVco. โดย GHL คาดหวังว่าบริการการรับชำระแบบใหม่นี้ที่ทำผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ค้า จะสามารถให้บริการลูกค้าตั้งแต่ร้านค้า ธุรกิจครบวงจรที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และธุรกิจค้าปลีก SME ขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับคนทำงาน ซึ่งนับว่า GHL QR Payment ผ่าน LINE เป็นโซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือที่คุ้มค่า ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลายทาง EDC และไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มเติม สิ่งนี้จะดึงดูดผู้ค้ารายย่อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าที่รับชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ และนอกเหนือจากนี้ผู้ให้บริการที่สามารถเพิ่มยอดขายได้โดยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR CODE ผ่านบัตรเครดิต หรือ e-Wallet ผู้ค้าสามารถตรวจสอบธุรกรรม ยกเลิกธุรกรรมที่ผิดพลาด และสามารถดูรายงานย้อนหลังได้ GHL ยังสามารถรองรับร้านค้าที่มีสาขาหลายแห่งที่ต้องการรับการชำระเงินผ่านบัญชีเดียวจากหลากหลายสถานที่และหลากหลายอุปกรณ์”GHL เลือก LINE OA มาใช้เป็นแพลตฟอร์ม เพราะได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android ซึ่งทาง GHL ได้เชื่อมต่อกับ e-Payment ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการสามารถใช้งานบน LINE ที่มีอยู่ได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปมาไว้ในมือถือเพิ่มขึ้น และยังเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่าน LINE OA เพื่อให้สามารถติดต่อ กระจายข่าว ส่งข้อมูล อาทิ โปรโมชัน ข่าวสาร ปัญหาที่พบบ่อย หรือบริการใหม่ ๆนอกจากนี้ GHL QR Payment ยังชูจุดเด่นการบริการรับชำระเงินของ GHL คือ All in One สามารถรับชำระด้วย QR Code ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือ e-Wallet ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น PromptPay, True Money, Rabbit Line Pay, Dolfin, Sabuy และ Alipay ทั้งนี้ยังพัฒนาร่วมกับ Partner ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการชำระเงินและกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่ง GHL สามารถตอบโจทย์ในการลดการใช้เงินสดให้กับร้านค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น• องค์กรหรือร้านค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินให้กว้างขึ้น เช่น ธุรกิจตัวแทนประกัน ขายตรง ฟู้ดดีลิเวอรี่ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มท่องเที่ยว• กลุ่มร้านค้ารายย่อยในการเพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงินนอกจากการรับเงินสด ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการเปิดตัวครั้งนี้ GHL ได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก (ที่ไม่จดทะเบียน VAT) ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิตเพียง 1.5% อัตราเดียวทุกประเภทบัตร