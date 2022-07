ททท. จัดงาน “ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL”ที่กระบี่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานมหกรรมดนตรีบนชายหาด “ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL” เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่อง ให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี ร่วมผ่อนคลายกับบทเพลงอันไพเราะจากทัพศิลปินชื่อดัง พร้อมลิ้มชิมรสอาหารห้ามพลาดจากภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 24 – 16 มิถุนายน 2565 ณ พอร์ต ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทย พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ดันรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยว่า ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL มหกรรมดนตรีบนชายหาด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience โดยเลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานรวมกว่า 20,000 คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ได้รับเสียงตอบรับอย่างจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำเสนอในแนวคิด “The Festival of Ultimate Happiness in the Andaman” เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่องให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า น่าประทับใจ ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนกิจกรรมและไฮไลท์สุดพิเศษภายในงานงาน ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL มหกรรมดนตรีบนชายหาด มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งภายในงานมีกระแสเงินหมุนเวียนที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่กว่า 172 ล้านบาทโดยการจัดงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (17 – 19 มิถุนายน 2565) และกระบี่ (24 – 26 มิถุนายน 2565) เป็นมหกรรมดนตรีแนวสนุกสนานริมชายทะเล ในวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วี วิโอเลต, อิ้งค์ วรันธร และ วง THE PARKINSON และไฮไลท์สุดพิเศษ การโชว์ว่าวหลากหลายชนิด และวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ พอร์ต ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า จังหวัดกระบี่ มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วง ETC. TWOPEE และ เบน ชลาทิศ และไฮไลท์สุดพิเศษ การบินโดรนแปรอักษรเป็นรูปต่าง ๆ นอกจากนี้ทั้งสองพื้นที่ยังมีการแสดงท้องถิ่น มีการออกร้านจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ที่ยกขบวนความอร่อยมาให้บริการที่โซนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 20 ร้าน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ และอยากให้มีการจัดงานแบบนี้เป็นประจำทุกปี.