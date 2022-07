เมเจอร์ ปิ๊งไอเดีย “ ดูหนังก่อนจ่ายทีหลัง”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ อาโตมี่ มอบความบันเทิงสุดชิลล์ กับครั้งแรกของบริการ ดูหนังก่อนจ่ายทีหลัง ไร้ดอกเบี้ย พร้อมโปรสุดฟินลูกค้าใหม่ที่โหลดแอพ รับส่วนลดตั๋วหนัง 100 บาทนรุตม์เจียรสนองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปจำกัด (มหาชน)ร่วมกับภูมิพงษ์ ตันเจริญผล ผู้จัดการทั่วไปAtome(อาโตมี่)ประจำประเทศไทยมอบความบันเทิงสุดชิลล์ให้ลูกค้าคนรักหนังชำระเงินแบบเบาๆสบายกระเป๋า ด้วยบริการรูปแบบใหม่ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now Pay Later) หรือBNPLนับเป็นครั้งแรกของโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยที่ลูกค้าสามารถ “ดูหนังก่อนจ่ายทีหลัง”ไร้ดอกเบี้ยพร้อมรับโปรสุดฟิน...สำหรับลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอาโตมี่ในครั้งแรก รับทันทีส่วนลดตั๋วหนัง100 บาทเมื่อชำระค่าตั๋วหนังผ่านแอพพลิเคชั่นอาโตมี่ตั้งแต่200บาทขึ้นไปเริ่มเปิดให้บริการที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติE-Ticketเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปจำนวน13 สาขาตั้งแต่วันที่ 11กรกฎาคม 2565เป็นต้นไปได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน, สุขุมวิท,แฟชั่น ไอส์แลนด์, ฟิวเจอร์ รังสิต, โลตัส บางปะกอก, โลตัส สมุทรปราการ, ไอคอน ซีเนคอนิค,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์สาขารัชดา,งามวงศ์วาน-แคราย, เซ็นทรัล จันทบุรี,โคราชซีนีเพล็กซ์, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์โดยมีแผนที่จะขยายสาขาการให้บริการเพิ่มอีกทั่วประเทศง่าย ๆ กับ3ขั้นตอนรับสิทธิ์บริการ“ดูหนังก่อนจ่ายทีหลัง”ไร้ดอกเบี้ยลูกค้าคนรักหนังต้องไม่พลาด!เพียง...•ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นAtomeและลงทะเบียนสมัครสมาชิก•ใช้บริการซื้อตั๋วหนังที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติE-Ticket เลือกชำระค่าตั๋วหนังผ่านแอพพลิเคชั่นAtome•ชำระค่าตั๋วหนังเป็น3 งวด งวดละเท่า ๆกันเป็นระยะเวลา 3เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ยสามารถซื้อตั๋วหนังได้ทุกประเภทที่นั่ง ไม่จำกัดจำนวนที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทั้ง13สาขาที่ร่วมรายการนรุตม์เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า ลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีเซ็กเมนต์หลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มครอบครัว, คนทำงาน,วัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มGEN Cซึ่งเป็นลูกค้าSmart Shopperที่บริหารเงินเก่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้Mobile Appสนใจและชื่นชอบการทำธุรกรรมบนออนไลน์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปต้องการให้ลูกค้าชำระค่าตั๋วหนังบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งการให้บริการในรูปแบบBNPLจะช่วยให้ลูกค้าบริหารการใช้จ่ายเงินได้ดีขึ้นถือเป็นเทรนด์ทั่วโลกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นService Shoppingที่ร้านอาหารก็รับชำระเงินในรูปแบบBNPLเรามองว่าBNPLเป็นวิธีการใช้เงินที่ชาญฉลาดของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปอยากนำเสนอการนำเสนอบริการBNPLบนแอพและเลือกซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติE Ticketจะเร่งให้ลูกค้าเข้าสู่สังคมสังคมไร้เงินสดCashlessซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ต้องการอำนวยความสะดวกสบาย ความง่ายความรวดเร็วในการจ่ายเงินและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก พร้อมความคุ้มค่าของบริการให้กับลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกที่เพิ่มความสนุกในการดูหนังและสนุกที่จะใช้บริการBNPLเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภูมิพงษ์ ตันเจริญผล ผู้จัดการทั่วไปAtomeประจำประเทศไทย กล่าวว่าจุดเด่นของAtomeคือเราเป็นผู้นำด้านบริการBuy Now Pay Later(BNPL)หรือ ช้อปก่อนจ่ายที่หลังผ่านช่องทางหน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ แบรนด์แรกในไทยที่มาจากประเทศสิงคโปร์และปัจจุบันมีการให้บริการใน 10ประเทศให้นักช้อปสามารถซื้อสินค้าด้วยการแบ่งจ่ายสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด มีการให้แบ่งจ่าย3 ครั้งภายในระยะเวลา3 เดือน และไม่มีดอกเบี้ย เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและมีบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตเท่านั้นนอกจากนี้การจับมือกันครั้งนี้ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่กลุ่มลูกค้าและเป็นโอกาสที่ดีให้การขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ทั้งทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปและอาโตมี่อีกด้วย.