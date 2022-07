กฟผ.จับมือ MBK เปิดบริการ EleX by EGAT ประเดิมพาราไดซ์ พาร์ค

เปิดเผยว่า กฟผ. และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยครั้งนี้มุ่งขยายสถานีเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าในเครือ MBK หรือกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไลฟ์สไตล์ “Charge and Shop” เริ่มจากเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เป็นที่แรก ก่อนจะทยอยเปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ซึ่งจะเปิดให้บริการครบทั้ง 3 สถานีภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ร่วมกันเปิดสถานี EleX by EGAT ให้บริการลูกค้าไลฟ์สไตล์ “Charge and Relax” แล้ว ที่สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟในเครือเอ็ม บี เค อีกด้วยสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 7.4 kW จำนวน 3 ช่องจอด อยู่ที่บริเวณทางเข้า C ชั้น 1A เสาที่ 14-15 และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่สถานี EleX by EGAT แห่งนี้ ในช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2565 จะได้รับเป็นส่วนลดค่าชาร์จไฟฟ้า 50% (ลดสูงสุด 50 บาท) ท่านละ 1 สิทธิ์ จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนางสาวจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่มีแนวโน้มเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนี้ จึงร่วมกับ กฟผ.เปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยลูกค้าสามารถเข้ามาชาร์จไฟฟ้าระหว่างที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.นอกจากนี้ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ยังได้เตรียมโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก EleXA ที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีชาร์จ เพียงโหลดแอปฯ MBK PLUS รับสิทธิ์ 2 ต่อ คือ ต่อแรก รับ Welcome Point 150 คะแนน (เฉพาะการดาวน์โหลดครั้งแรก) และต่อที่ 2 ใช้ 50 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ สำหรับเล่นเกม SURPRISE BOX เปิดปั๊บ รับโชคสุดคุ้ม ทุกวัน เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK PLUS โดยมีของรางวัล อาทิ Gift Voucher ของร้านค้าชั้นนำ และคะแนน MBK PLUS สูงสุด 1,000 คะแนน ยังใช้แลกบัตรกำนัลส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ ได้อีกด้วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2565