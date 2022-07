เจาะนักช้อป Mega Sales ไขกลยุทธ์แคมเปญแบรนด์

การตลาด - TikTok รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์ม ชี้ให้เห็นว่าการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยใช้ความบันเทิงนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มาแรงและโดนใจนักช้อปออนไลน์ โดยจะทวีคูณความร้อนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2565นี้ พร้อมเผยกลยุทธ์เพื่อให้แบรนด์เตรียมแผนทำแคมเปญก่อนเข้าโค้งสุดท้ายในช่วง Mega Sales โดยใช้ความบันเทิงเชื่อมโยงกับผู้บริโภค สร้างโอกาสที่ดีในการเพิ่มการรับรู้และปิดการขาย พร้อมโซลูชั่นโฆษณาที่แบรนด์สามารถนำมาปรับใช้เหมาะกับธุรกิจ แคมเปญ สินค้า และกลุ่มเป้าหมายบน TikTok*** Mega Sales วาระแห่งชาติสำหรับนักช้อปที่แบรนด์ไม่ควรพลาดปัจจุบัน 11.11 ได้กลายเป็นมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลกอย่างแท้จริง ไม่ต่างกับเทศกาลช้อปปิ้งในโลกตะวันตกอย่าง Black Friday หรือ CyberMondayทั้งนี้ประเทศในแถบอาเซียนต่างรับวัฒนธรรมการช้อปปิ้งและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของแต่ละวัฒนธรรม สำหรับในประเทสไทย เราจะเห็นโปรโมชั่นลดราคากันแทบทุกเดือน และทวีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วง แคมเปญ 9.9, 10.10, 11.11 ไปจนถึง 12.12 ซึ่งในปีพ.ศ. 2563(ค.ศ. 2020) มีสถิติว่า มากกว่า 65% ของผู้บริโภคในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้นในช่วง Mega Salesนอกจากจะเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะเห็นแคมเปญการตลาดจากหลากหลายสินค้ามาโปรโมทสร้างยอดขายกันอย่างคึกคัก ด้วยโปรโมชั่นยั่วยวนใจให้นักช้อปทั้งหลายที่ต่างรอคอยเทศกาลนี้แล้ว Mega Sales ยังพัฒนาเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้และความภักดีต่อแบรนด์ เป็นช่วงเวลาที่แบรนด์ต่างๆ สร้างการจดจำเพื่อนำไปสู่การกลับมาซื้อซ้ำ เพิ่มยอดขายตลอดทั้งปีอีกด้วย*** ความโดดเด่นของ TikTok คือการเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านความบันเทิงTikTok เป็น Entertain-First หรือ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิง ปัจจุบันการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคผ่านความบันเทิงเพื่อเพิ่ม "ความสุข" จะทำให้แบรนด์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ AC Nielsen ช่วยยืนยันว่า TikTok เป็น The new era of entertainment หรือ ความบันเทิงยุคใหม่ในพ.ศ.นี้จากผลสำรวจ 78% ของผู้ใช้ TikTok ยืนยันว่าคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มสนุกและเพลิดเพลินกว่าแพลตฟอร์มอื่น โดยความสนุกสนานบันเทิงสามารถสร้างการซื้อขายผ่านการทำแคมเปญบน TikTok ได้ เพิ่มประสบการช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ด้วยการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคผ่านความบันเทิง ที่จะช่วยให้แบรนด์สร้างคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการขายได้ในช่วง Mega Sales จนเกิดพฤติกรรมการซื้อเป็นวงจรซื้อขายไม่รู้จบหรือ Infinity loop ด้วยบทบาทจากวัฒนธรรมและชุมชน ใน TikTokจากข้อมูลการรับชมวีดีโอที่เกี่ยวกับ Mega Sales บน TikTok พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาวีดีโอเกี่ยวกับการช้อปปิ้งมีมากขึ้นเป็น 3 เท่าจากปีก่อนนอกจากยังนี้ #Unboxing ที่มียอดวิวกว่า 38.7 พันล้านครั้ง ทำให้เกิดการรีวิว บอกต่อ และส่งผ่าน Brand Message ไปได้กว้างขึ้น #TikTokMadeMeByIt กลายเป็นไวรัลดังทั่วโลกที่มียอดวิวถึง 15.4 พันล้านครั้งโดยสำหรับประเทศไทยก็มี #รีวิวของดีบอกต่อ มาพร้อมยอดวิวสูงถึง 3.4 พันล้านครั้ง ซึ่งไม่ใช่แค่การรีวิวเท่านั้น แต่แบรนด์ยังได้รับการพูดถึงอีกด้วยKantar Media Reaction จัดให้ TikTok เป็น #1 ด้าน Ads Equity หรืออันดับหนึ่งของโลกด้านมูลค่าโฆษณาถึงสองปีซ้อน ซึ่งวัดจากความรู้สึกและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาบน TikTok ที่มีความสนุก ตลก และสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ*** พฤติกรรมนักช้อปที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์ม TikTok1. จำนวน 88% ของผู้ใช้ TikTok เฝ้ารอเทศกาล Mega Sales ในทุกๆปี2. จำนวน 87% ของผู้ใช้ TikTok ใช้เวลาบนแพลตฟอร์มมากขึ้น3. จำนวน 1 ใน 2 ของผู้ใช้ TikTok ที่สนใจแบรนด์ใหม่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์นั้นๆ4. จำนวน 79% ของผู้ใช้ TikTok ค้นพบแบรนด์ใหม่ๆในเทศกาลนี้5. จำนวน73% ของผู้ใช้ TikTok รู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากกว่าแบรนในแพลตฟอร์มอื่น6. จำนวน 79% ของผู้ใช้ TikTok จะกลับมาซื้อของอีกครั้งแม้จะไม่ใช่ช่วงแคมเปญ7. จำนวน 85% ของผู้ใช้ TikTok เห็นด้วยว่า Ads คอนเทนต์ที่บันเทิงทำให้สนุกเพลินเพลิน ซึ่งทำให้เกิดการใช้จ่ายมาก ขึ้นและเกิดการซื้อโดยไม่ได้วางแผน8. จำนวนผู้ใช้ TikTok เฝ้ารอ Mage Sales มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ TikTok 1.5 เท่าและพร้อมที่จะจ่ายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ TikTokนางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing, TikTok กล่าวว่า “ช่วง Mega Sales เป็นช่วงที่นักช้อปชาวไทยและทั่วโลกต่างเฝ้ารอ ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลทำให้ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้สิ่งคุ้มค่า การที่แบรนด์สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยช่วยให้เพิ่มความต้องการสินค้าและปิดการขาย ผู้บริโภคใช้ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น มีความต้องการดูและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ แบรนด์อาจจะต้องมองหาช่องทางใหม่ๆที่เข้าถึงผู้บริโภคและพฤติกรรมการช้อปปิ้งในช่วง Mega Sales ที่เปลี่ยนไป“สิ่งที่ควรทำในปีนี้คือการสื่อสารและ Win Over ในรูปแบบใหม่ TikTok อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่จะช่วยให้แคมเปญสำหรับ Mega Sales ของแต่ละแบรนด์สำเร็จตามเป้าหมายและสร้างยอดขายได้ดังที่คาดหวังและผลักดันแบรนด์ให้โดดเด่นด้วยคอนเทนต์ที่บันเทิง”