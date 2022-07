2C2P จับมือ Atome ขยายตลาด บริการ 'ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง' ทั่วไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - 2C2P แพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลก ควง Atome Thailand ผู้นำในการให้บริการ “ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง” หรือ 'Buy Now Pay Later' (BNPL) ต่อยอดโมเดลความสำเร็จจากสิงคโปร์และมาเลเซียสู่ไทย ร่วมเดินหน้าขยายการบริการ BNPL กับกลุ่มร้านค้าบนเครือข่าย 2C2P เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินของลูกค้า ทั่วประเทศนายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า 2C2P มองหา แนวทางพร้อมคู่ค้าที่ร่วมสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าบนเครือข่ายทูซีทูพีตลอดเวลา อีกทั้งยังมุ่งมั่นเพิ่ม ประสบการณ์ในการชำระเงินด้วยการนำเสนอตัวเลือกการชำระเงินทุกประเภท เนื่องจากความนิยมของการชำระเงิน ทางดิจิทัลและการชำระเงินแบบปลอดดอกเบี้ยมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทูซีทูพีประเทศไทยต้องเพิ่มตัวเลือกบริการ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง 'Buy Now Pay Later' (BNPL) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขาย และดึงดูดลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่“ก่อนหน้านี้ 2C2P และ Atome ได้ร่วมขยายบริการ 'Buy Now Pay Later' (BNPL) โดยการเป็นหุ้นส่วนทั้งในประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซียเมื่อเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดย 2C2P และ Atome จึงได้ดำเนินการต่อยอดความสำเร็จนี้มายังประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อพบว่าจากการคาดการณ์ส่วนแบ่งตลาด ของการชำระเงินอีคอมเมิร์ซโดยใช้บริการ BNPL ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 3-4 ปี ต่อจากนี้ ตามรายงานของ IDC InfoBrief ซึ่งจัดทำโดย 2C2P”ในขณะเดียวกัน ยังคาดว่าเทรนด์การใช้จ่ายโดยใช้บริการ BNPL กับอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย จะขยายตัวมากกว่า 7 เท่าจากปี 2563 โดยมูลค่าการใช้จ่ายจะสูงกว่า 1 พันล้าน ดอลลาร์ในปี 2568 เนื่องจากความโปร่งใส ระยะเวลาในการชำระคืนบริการ รวมถึงการไม่ต้องการเสียดอกเบี้ย จึงทำให้บริการ BNPL ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใกลุ่มผู้บริโภค Gen-Y และ Gen-Z” นายปิยชาติ กล่าวทั้งนี้การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคระหว่าง 2C2P และ Atome จะทำให้สามารถนำเสนอประสบการณ์การ ชำระเงินที่ราบรื่นและยืดหยุ่นกับลูกค้า โดยร้านค้ากว่า 100 ราย ที่ใช้แพลตฟอร์มของ 2C2P ในประเทศไทย ทั้งผู้ค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี สามารถเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าชำระเงินโดยใช้ Atome ทั้งทางออนไลน์และที่หน้าร้าน ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Atome ในการเข้าถึงตลาดประเทศไทย โดย ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกกว่า 200 รายใช้บริการ Atome ได้แล้ว อาทิแบรนด์แฟชั่นระดับโลก เช่น ALDO, Charles & Keith, Guess, H&M, Lee, MLB และ SHEIN แบรนด์ความงามอย่าง EveandBoy, Konvy และ Sephora รวมถึงอโกด้านายเจเรมี วอง หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจของ Atome กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และประสบการณ์การชอปปิ้งและการชำระเงินที่ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาความร่วม มือกับ 2C2P จะช่วยสนับสนุนร้านค้าหลายพันรายทั่วประเทศไทยในการมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ยอดเยี่ยม และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ ในทางกลับกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย เพิ่มยอดสั่งซื้อ และสร้างการซื้อซ้ำอย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้า Atome สามารถชำระเงินได้ภายในสามเดือนโดยไม่เสียทั้งดอกเบี้ย ค่าบริการ หรือ ค่าธรรมเนียมรายปี เพียงดาวน์โหลด Atome แอปพลิเคชันบนมือถือและลงทะเบียนเปิดบัญชีด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตใดก็ได้ภายในสองนาที ก็สามารถพบประสบการณ์การชอปปิ้งสุดพิเศษได้อย่างง่ายดาย