เซ็นทรัล รีเทล ปักธงขึ้นแท่น “Digital Retailer” ระดับโลก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ขับเคลื่อนธุรกิจในฐานะผู้นำค้าปลีกเอเชียสู่ระดับโลก เดินหน้าบุกตลาดรีเทล และเสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต การันตีด้วย 7 รางวัลอันทรงเกียรติ ครอบคลุมรอบด้านทั้งออมนิแชแนล และประสบการณ์ช้อปปิ้งโอทูโอ โดย Central App ได้รางวัล Retail App of the Year และท็อปส์ มาร์เก็ต ได้รางวัล Supermarket of the Year จาก 2 เวทีระดับนานาชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ได้แก่ International Finance Awards และ Retail Asia Awards สะท้อนความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้แก่ลูกค้าด้วยศักยภาพของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เติบโตต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์การบริหารที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้องค์กร ผสานกับการทำงานเชิงรุก และการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ควบคู่กับการปรับตัว และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะตลาดลักซ์ชัวรี ซึ่งสอดรับกับเทรนด์โลกและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยสามารถพิสูจน์ความสำเร็จด้วยยอดขายที่เติบโตท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล จึงได้รับการยกย่องด้วยรางวัลสาขา Luxury Retail CEO จาก International Finance Awards จัดขึ้นโดย International Finance นิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร เพื่อเชิดชูความสำเร็จขององค์กรและผู้บริหารในอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั่วทั้งยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลางเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะค้าปลีกอัจฉริยะ ผสานแนวคิด Digital First ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทรานส์ฟอร์มองค์กรทุกมิติแบบ Digital-First Culture รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มออมนิแชแนล (Omnichannel First Mover) ที่รู้จักและรู้ใจลูกค้า Omni-customer ยุค 5.0 อย่างแท้จริง และไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับบริการด้วยกลยุทธ์ Customer-Centric Omnichannel Platform เชื่อมต่อออฟไลน์เข้ากับโลกดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงบริการ ณ จุดจำหน่ายสินค้า ขยายสาขา ปรับโฉมหน้าร้านให้ทันสมัย สวยงาม ครบครัน เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ และสะดวกสบายสำหรับลูกค้าทุกคน โดย Retail Asia นิตยสารธุรกิจชั้นนำของสิงคโปร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จนี้ และยกย่อง เซ็นทรัล รีเทล ด้วย 2 รางวัล ได้แก่• รางวัล O2O Customer Experience of the Year ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านออมนิแชแนลพร้อมตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มอีกระดับสู่ Next-Gen Omnichannel เพื่อก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 Omni-Centric Retailer ระดับโลก• รางวัล Digital Initiative of the Year จากโปรเจกต์ C-Coin สกุลเงินดิจิทัลภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้ทดลองใช้ในการเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ และยังพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อมอบเป็น Recognition award ภายในองค์กร โดยพนักงานในเครือที่ได้รับรางวัลเป็น C-Coin สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล ถือเป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสดภายในองค์กรจากผลงานอันโดดเด่นในการมุ่งยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เสมอ บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แสดงศักยภาพคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีก 4 รางวัล จาก Retail Asia ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเบอร์ 1 ของประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล Retail App of the Year ด้วยการพัฒนาและต่อยอดประสบการณ์ของลูกค้าบน ‘Central App’ สุดยอดแอปพลิเคชันประตูสู่การช้อปปิ้งเหนือระดับ ที่เชื่อมห้างสรรพสินค้าเข้ากับโลกดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งได้อย่างครบวงจรท็อปส์ มาร์เก็ต คว้ารางวัล Supermarket of the Year ด้วยการยกระดับรูปแบบร้านเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตไลฟ์สไตล์พรีเมียมเบอร์ 1 ของประเทศไทย ด้วยสินค้าคุณภาพที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมการนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ที่สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งให้มีสีสัน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ยังคว้ารางวัล Omnichannel Strategy of the Year จากการเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ให้ลูกค้าช้อปสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา สะท้อนความเป็นผู้นำค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัล Sporting Goods Retailer of the Year ตอกย้ำการเป็นผู้นำค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์กีฬาชั้นนำ โดยเป็น ศูนย์รวมแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอตัวเลือกสินค้าหลากหลาย พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มบริการผ่านช่องทางออมนิแชแนล เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ รวมถึงมีโซลูชันให้ผู้บริโภคสามารถสนุกกับการออกกำลังกายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่งทำให้ซูเปอร์สปอร์ตสามารถสร้างยอดขายโตได้แบบก้าวกระโดด“ผมขอขอบคุณทั้งสองสถาบันที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถและเจตนารมณ์ของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจกันตลอดมา รวมทั้งพนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ได้ร่วมกันผลักดันองค์กรไปข้างหน้า ความสำเร็จนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราทุกคน ในฐานะผู้นำ Digital Retail แห่งเอเชีย จากนี้ เซ็นทรัล รีเทล จะยังคงทุ่มเทพัฒนาแพลตฟอร์มออมนิแชแนลโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเดินหน้า Reshape Retail Industry และเตรียมปักธงขึ้นแท่น Digital Retailer ระดับโลก บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างคุณค่าอย่างสมดุลให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนสังคมให้เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยกันต่อไป” นายญนน์ กล่าวเกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,440 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 56 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัด, และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)