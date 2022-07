“SCM” รุกOEM-ขยายกลุ่มซิลเวอร์เอจ ลุย “ธุรกิจลิสซิ่ง” เป้าปีแรกพอร์ต 100 ล.

ผู้จัดการรายวัน360- บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ “SCM” ส่งซิก Top 10 ผลิตภัณฑ์ขายดี ดันยอดขายช่วง 6 เดือนผ่านฉลุย ดันผลงานครึ่งปีแรกเข้าเป้าตามคาด ชี้ โมเมนตัม ครึ่งปีหลังฟื้นตัว กำลังซื้อกลับสู่ภาวะปกติ จ่อสบช่องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมลุย “ธุรกิจลิสซิ่ง” ครึ่งปีหลัง พร้อมตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 100 ล้านบาท ในปีนี้ ด้านผู้บริหาร มั่นใจรายได้ปีนี้ขยายตัวแตะ 20 %นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“SCM”) ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) เปิดเผยว่า ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงได้จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงแบรนด์มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท อาทิ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ นิวทรินัล (Nutrinal) 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แบรนด์ โกรวอิ้งมอร์ (Growing More) 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน แบรนด์ บอดี้เชียร์ (Body Cheer) และ 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า แบรนด์ เอส โมเน่ (S MONE) มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลภาพรวมยอดขายในช่วง 6 เดือนแรกปี2565 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวในทิศทางเชิงบวกด้วยเช่นเดียวกัน โดยในงวดไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 269 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่ในช่วงไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกควบคู่ไปกับการขยายฐาน สมาชิกเพิ่มเติม รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเสริมการขาย ทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการในงวดไตรมาส 2/2565 ยังคงอยู่ในทิศทางที่เติบโตต่อเนื่อง จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และจากงวดเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)“สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติด Top 10 ขายดีที่สุด ได้แก่ 1. S Vera Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ ผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่, 2. S.O.D More เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 3. Phytovy เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 4. Transform Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืช, 5. Brazillian Arabica Coffee เป็นลิตภัณฑ์กาแฟ บราซิลเลี่ยน อาราบิก้า ผสมคอลลาเจนและใยอาหาร, 6. ยาสีฟัน Benfite, 7. Nutriga เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน , 8. Mores Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะล 10,000 มิลลิกรัม, 9. Click Plus อาหารสำหรับสุภาพสตรี , 10. S vera Gel เป็นเจลว่านหางจระเข้ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างยอดขายให้กับ SCM ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง ”ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัทฯ เน้นให้ความสำคัญ ทั้งการเจาะตลาดกลุ่มเกษตรกร การเจาะตลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัล การปั้นขุนพลนักขยายเครือข่าย การแข่งขัน Top Network Expansion Award การสร้างการรับรู้แบรนด์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคให้มากขึ้น รวมถึงการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ให้กับลูกค้า จากแผนการขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสมาชิกรวมทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 190,000 ราย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย จาก ณ สิ้นปี 2564 ที่มีสมาชิกในประเทศในประเทศ จำนวน 120,000 รายด้านนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “SCM” กล่าวถึงโอกาสการเติบโต ในครึ่งปีหลังของปี 2565 ว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว และมีโมเมนตัม (Momentum) ในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของ SCM ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2565 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือรายได้รวมเติบโตขึ้น 20 % จากปี 2564 โดยขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ อาทิ 1.การขยายเพิ่มฐานสมาชิก, 2.การเจาะขยายตลาดเกษตรกรและตลาด Silver Age, 3.การขยายดีลเลอร์ต่างประเทศ และ 4.การพัฒนายกระดับความแข็งแกร่งของทีมขยายเครือข่ายนอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) และผลิตภัณฑ์ทดแทน (Product Replacement) ในช่วงครึ่งปีหลังอีก อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารกำจัดวัชพืชและเพิ่มฮอร์โมนพืช ภายใต้แบรนด์ "Growing More", ครีมบำรุงผิวหน้า Brightening ภายใต้แบรนด์ "S Mone", ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการนอนหลับ ภายใต้แบรนด์ "Nutrinal" เป็นต้นสำหรับแผนความคืบหน้า “ธุรกิจลิสซิ่ง” ภายใต้ชื่อ “บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด” จะสามารถเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมตั้งเป้าเบื้องต้นว่า ภายในสิ้นปี 2565 จะมีพอร์ต (Port) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับการลงทุนใน “ธุรกิจลิสซิ่ง”ครั้งนี้ ถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ของ SCM โดยมองว่าธุรกิจดังกล่าวจะสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มสมาชิก MLM ที่มีอยู่กว่าแสนรายในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการต่อยอดผ่านธุรกิจเดิม ทั้งจากตัวบริษัท SCM และโรงงานผลิตในเครือ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด” (SCM Innovative Co., Ltd.) (“SMI”) และเดินหน้าขยายตลาด OEM รับจ้างผลิตสินค้าเสริมอาหารสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน