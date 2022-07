โออาร์ เป็นสปอนเซอร์หลัก “โมโต จีพี 2022 ”ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

โออาร์ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี” รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมแถลงข่าว การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ ศึกโมโตจีพี 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND GRAND PRIX 2022) ซึ่งจะชิงชัยกันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Thailand to the World กรังด์ปรีซ์สุดยิ่งใหญ่ โมโตจีพีวิถีไทย” ที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลก ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ โออาร์ ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือ Title Sponsor ในศึกการแข่งขันนี้นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ได้สนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายในประเทศและร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาให้แก่คนไทย อีกทั้งช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ โออาร์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ โออาร์ ไปยังทั่วโลก เห็นจากที่โออาร์ได้สนับสนุนนักแข่งทั้งตัวบุคคล ทีมแข่ง หรือสนับสนุนรายการการแข่งขันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักแข่งชาวไทยและทีมแข่งไทย ได้พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยผลักดันมอเตอร์สปอร์ตไทยให้เติบโตไปถึงระดับโลกอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และในการสนับสนุนสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบของโลก โมโตจีพี สนามประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปีนี้โออาร์ หวังว่าจะเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง และขอเชิญชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านไปติดตามชมการแข่งขัน โออาร์ Thailand Grand Prix 2022 ติดขอบสนามด้วยกันโดย โออาร์ ได้เตรียมสิทธิพิเศษในการซื้อบัตร สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตและเป็นสมาชิกบัตร Blue Card เพียงใช้คะแนน Blue Card เพียง 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 25% สำหรับซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix 2022 ซึ่งจะเริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นวันแรก โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ Blue Card Application สำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก Blue Card ได้ฟรีที่ www.pttbluecard.com หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่ PTT Station และร้านค้าในเครือ โออาร์ ทั่วประเทศนอกจากนี้ โออาร์ ยังได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายสำหรับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ได้แก่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ โออาร์ ไม่ว่าจะเป็น PTT Lubricants รวมไปอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ โออาร์ การจำหน่ายของที่ระลึกสุดพิเศษที่เป็น MotoGP Limited Edition และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ โออาร์ ได้จัด EV Bike Zone เพื่อนำจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาให้ทดลองขับขี่ได้อีกด้วย ซึ่ง โออาร์ เชื่อว่าการจัดงานในปีนี้จะสนุกสนานและตื่นเต้น ให้สมกับที่รอคอยมา 2 ปีอย่างแน่นอน