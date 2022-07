‘แมนซั่ม’ ปรับลุคครั้งใหญ่ ชูตัว M สื่อถึง Mansome ติดฉลาก ‘โปรดรีไซเคิล’

ผู้จัดการรายวัน 360- แมนซั่ม เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์สำหรับผู้ชายของกลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัวดีไซน์บรรจุภัณฑ์ลุคใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ตอบโจทย์สุภาพบุรุษรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ดูดี ใส่ใจสุขภาพและรักษ์โลก ด้วยการออกแบบฉลากให้ภาพลักษณ์ทันสมัย เห็นคุณประโยชน์ชัดเจนมากขึ้น โดยในระยะแรกจะเริ่มที่ขวด PET ตามด้วยกระป๋องอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ในบรรจุภัณฑ์ลุคใหม่ ทั้งนี้ แมนซั่มนับเป็นแบรนด์แรกในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เริ่มต้นใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสอดคล้องกับกลยุทธ์ ‘ปลุกพลัง ห่วงใยสิ่งแวดล้อม’ หรือ Caring โดยกลุ่มธุรกิจ TCP จะเพิ่มการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคและตั้งเป้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2567นางประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโกลเบิล (F&B) กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “แมนซั่มเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างกับผู้ชายไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี การปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้สื่อถึงความเป็นสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันที่สามารถดูดีและรักษ์โลกไปพร้อมกันสอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ด้วยกลยุทธ์ ‘ปลุกพลังแบรนด์สินค้า’ หรือ Fulfilling ด้วยการปรับบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ ‘ปลุกพลัง ห่วงใยสิ่งแวดล้อม’ หรือ Caring จากการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย”บรรจุภัณฑ์ใหม่ของแมนซั่ม ได้รับการออกแบบให้มาในลุคทันสมัยขึ้นสำหรับสุภาพบุรุษสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อทั้งการดูแลตัวเอง และการดูแลโลก ชูโลโก้อักษรตัว M เพื่อสื่อถึงชื่อแบรนด์ Mansome ความเป็นชายที่เป็นสุภาพบุรุษยุคใหม่ มีทัศนคติที่ดีทั้งตนเองและช่วยดูแลโลก ฉลากถูกปรับให้อ่านง่ายสื่อถึงคุณประโยชน์และสารอาหารอย่างชัดเจน รวมถึงข้อความ ‘โปรดรีไซเคิล’ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากขยะอื่น และนำกลับมารีไซเคิลให้ได้สะดวกที่สุด ขวดผลิตภัณฑ์แมนซั่มเป็นพลาสติกชนิด “โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต” (PET) การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ของแมนซั่ม 1 ตัน เทียบเท่าการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านนานกว่า 1 ปี หรือการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากการขับรถยนต์ 10,000 กม.กลุ่มธุรกิจ TCP ยังร่วมมือกับพันธมิตร Thai Beverage Can ผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมและฝาชั้นนำของเมืองไทย ในโครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” เก็บกลับกระป๋องอะลูมิเนียมใช้แล้วมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอะลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง ส่งเสริมการนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างครบวงจรแมนซั่ม คอลลาเจน สลีค แคน จะมีสัญลักษณ์ Aluminium Loop อยู่บนกระป๋อง เพื่อสื่อสารและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่ากระป๋องอะลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลให้กลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่แบบวนลูปได้อย่างไม่รู้จบ โดยผู้บริโภคสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ aluminiumLoop.com/tcp หรือ https://www.tcp.com/product/functional-drink/mansomeผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวม 9 แบรนด์ คือ กลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน คือ กระทิงแดง เรดดี้ โสมพลัส และวอริเออร์ กลุ่มเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ คือ สปอนเซอร์ กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ คือ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม คือ เพียวริคุ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน คือ ซันสแนค และกลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่ม คือ เรดบูลรสดั้งเดิม