วิลเลี่ยม ไฮเน็ค รับรางวัล ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2022 จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)

มร. วิลเลี่ยม ไฮเน็ค ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล ENTREPRENEUR OF THE YEAR จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ในสาขา Hospitality,Food Service & Tourism ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้ผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ รางวัล EntrepreneurOf The Year เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคให้ดำเนินธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะได้รับการคัดเลือกจากผู้ได้รับการเสนอชื่อกว่า 100 รายชื่อในปีนี้มีเพียง มร. วิลเลี่ยม หนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดดังกล่าว ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์ควิสควีนส์ปาร์คเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา###หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ MINT ดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทมากกว่า 520 แห่ง ภายใต้แบรนด์ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว, เอเลวาน่า, แมริออท, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 56 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ MINT เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,400 สาขา ใน 24 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์, เบนิฮานา, ไทย เอ็กซ์เพรส, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และรับจ้างผลิต ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ อเนลโล่, เบิร์กฮอฟฟ์, โบเดิ้ม, บอสสินี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, โจเซฟ โจเซฟ, แรทลีย์, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minor.com