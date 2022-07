เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลยิ่งใหญ่จากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยม และแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คว้า 2 รางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 รางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคที่ยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก ในหมวดธุรกิจ Retail ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) และแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (Inspirational Brand Award) โดยมี อัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์คุณอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MS. ACHARA UMPUJH ; EXECUTIVE VICE PRESIDENT, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า ”รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคที่ยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก โดยรวมกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำทั่วเอเชียเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเติบโตของผู้ประกอบการ เป็นการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อหล่อหลอมเอเชียสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำธุรกิจและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น มีความแน่วแน่ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นผู้นำเข้าร่วมประกวด โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาผู้ประกอบการ และมีคณะกรรมการจากหลากหลายสาขา ทั้งนักวิชาการ นักลงทุน มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีองค์กรธุรกิจเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 2,000 บริษัท จากกว่า 19 ประเทศทั่วเอเชีย สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น และดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึง Tan Sri Datuk Seri Dr. Fong Chan Onn (ชานสี ดาตุ๊บ เสรีดร. ฟง ชาน ออน) ประธานที่ปรึกษาอาวุโส เอ็นเตอร์ไพรส์เอเชียเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจรีเทลของประเทศ ดำเนินการบริหารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ในหมวดธุรกิจ Retail จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 คือ1. รางวัล CORPORATE EXCELLENCE AWARD รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สามารถแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในปีนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรยอดเยี่ยมในหมวดค้าปลีก ประจำปี 25652. รางวัล INSPIRATIONAL BRAND AWARD รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถสร้างหรือปฏิรูปแบรนด์ให้เป็นแรงบันดาลใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจ โดยที่การปฏิรูปแบรนด์ที่เกิดขึ้นสามารถต่อยอดให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้กับแบรนด์อื่นๆ ซึ่ง เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ได้รับรางวัลในหมวดธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง“รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ทั้ง 2 รางวัลนี้ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่ง ที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก และเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับชาวเดอะมอลล์ กรุ๊ปทุกคน ให้มุ่งมั่น ทุ่มเท และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาธุรกิจรีเทลอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อมอบประสบการณ์ชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ดังที่เรายึดมั่นตลอดมา และตลอดไป” คุณอัจฉรากล่าวปิดท้าย