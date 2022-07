“ห้างเซ็นทรัล” อัดมิดไนต์เซล ปลุกจับจ่ายคาด 14 วันโกยพันล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลร่วมปลุกมูฟเมนต์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ หนุนสร้างยอดจับจ่ายรับไตรมาสที่ 3/2565 ให้ไปในทิศทางบวก กับ “CENTRAL MIDNIGHT SALE” (เซ็นทรัล มิดไนต์ เซล) แคมเปญซิกเนเจอร์ ความพิเศษครั้งใหม่ที่หยิบอินไซต์นักชอปมาตีโจทย์มอบความสนุกในทุกการชอป พร้อมอัดสเปเชียลดีล ลดสูงสุด 70% ทั้งยังเสริมทัพด้วยสิทธิพิเศษจากแบรนด์ดัง และพาร์ตเนอร์บัตรเครดิต คาดการณ์ 14 วันโกยยอดขายทุกช่องทางทะลุพันล้านบาทนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ตลอด 75 ปี ห้างเซ็นทรัลศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย ให้ตอบโจทย์และตรงใจเหล่านักชอปมากที่สุดเพื่อมอบความสุขที่มากกว่าเพียงการซื้อขาย กระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไทยและนักชอปทั่วโลกได้ฟีลกู้ดไปกับการจับจ่ายในทุกๆ ซีซันในช่วงกลางปี 2565 นี้เราเตรียมแคมเปญที่ลูกค้ารอคอยมากที่สุดในทุกไตรมาส กับ “CENTRAL MIDNIGHT SALE” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65-14 ก.ค. 65 ในคอนเซ็ปต์ “Save Every Square Inch #ที่เก็บไม่ใช่ปัญหา” ที่ทำการตลาดแบบเจาะลึกไลฟ์สไตล์ของนักชอป และยังถือเป็นการต้อนรับลูกค้าเข้าสู่บรรยากาศการชอปปิ้งสุดคึกคัก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐได้คลายล็อกจากมาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตกับกิจกรรมได้หลากหลายและยาวนานขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคให้เป็นไปในทิศทางบวก ห้างเซ็นทรัลจึงจับมือร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและอินเตอร์ ทั้งสินค้าความงาม แฟชั่น แก็ดเจ็ต สินค้าแม่และเด็ก ของใช้ในครัวเรือน และอีกมากมาย จัดดีลสุดคุ้มเฉพาะในแคมเปญนี้ คาดว่าทั้งแคมเปญนี้จะทำยอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท”สำหรับครั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลนำ Consumer Insights มาเป็นกลยุทธ์ของแคมเปญ พร้อมเสนอในรูปแบบ Shoppertainment เล่าเรื่องความสนุกของการชอปปิ้งผ่านความบันเทิง ซึ่งมีอีกหนึ่งไฮไลต์ชูโรงที่จะทำให้นักชอปเพลิดเพลินดั่งต้องมนต์ขลังมิดไนต์เซล คือ หนังสั้นโฆษณาตัวใหม่ My Grandpa’s Mahjong (มาย แกรนด์ป้าส์ มา จอง) สร้างสรรค์ด้วยไอเดียบรรเจิดที่หยิบเอากิมมิกเรียลๆ มาจากอินไซต์ของนักชอปที่ไม่เคยกังวลเรื่องการหาสเปซเก็บของใหม่ๆ เพื่อรับมือกับฤดูกาลแห่งการชอปครั้งใหญ่ เล่าเรื่องสุดสนุกชวนอมยิ้มไปกับสตอรีน่ารักๆ“เรารู้ดีว่าลูกค้าของเรามีความชอบและมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย จึงได้เชื่อมต่อลูกค้ากับแบรนด์ด้วยการใช้ KOL (Key Opinion Leader) มาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแคมเปญให้กว้างขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ยังเชื่อมโยงสู่ช่องทางการชอปอื่นๆ ได้อีก เช่น Central App ความพิเศษของ “CENTRAL MIDNIGHT SALE”” รวิศรากล่าวไฮไลต์โปรโมชันในแคมเปญ “CENTRAL MIDNIGHT SALE” คอนเซ็ปต์ “Save Every Square Inch #ที่เก็บไม่ใช่ปัญหา” เช่น สินค้าเฉพาะรุ่น ลดสูงสุด 70%, คอลเลกชันใหม่ ลดสูงสุด 30%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 33% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, รับคูปองแทนเงินสด หรือ Digital coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สูงสุด 21% เมื่อชอปครบตามเงื่อนไขและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนช่องทางชอปปิ้งของห้างเซ็นทรัลในทุกแพลตฟอร์มด้วยความพร้อมของห้างเซ็นทรัลที่เป็นห้างสรรพสินค้าออมนิแชนเนลที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบ เชื่อมระหว่างหน้าร้านกับออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำการตลาดแบบบูรณาการ นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์การตลาดผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน “CENTRAL MIDNIGHT SALE” จึงเป็นแคมเปญที่มอบความคุ้มค่าสู่นักชอปในทุกช่องทาง ทั้งที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาใกล้บ้านคุณ, ชอปผ่าน Central App ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Central Chat & Shop แชตบอกผู้ช่วยส่วนตัวที่ Line @Centralofficial หรือ Central Facebook Inbox และ Facebook Live ให้ลูกค้าชอปง่ายๆ ที่ Facebook : Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore รวมถึงบริการ Central Call & Shop โทร.ชอปสินค้าผ่านเบอร์ 1425 และบริการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน กับ Personal Shopper On demand โทร. 1425 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักชอปอย่างครบครัน