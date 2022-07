W ปั้น ลาลูน มาการอง&เพสตรีเสริมพอร์ต

ผู้จัดการรายวัน 360 - W (วาว) ขยายธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเต็มที่ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “La Lune (Macaron & Pastries) ” (ลาลูน มาการอง&เพสตรี) เสริมพอร์ตโฟลิโอ ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Style of Macaron รุกตั้ง 17 สาขาทั่วกรุงเทพฯนายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้าน Food and Beverage อันดับต้นของตลาด โดยปัจจุบันมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรก คือ การดำเนินการผ่านบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทประกอบด้วย 1. บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านขนมนำเข้าจากญี่ปุ่นแบรนด์ Bake, Zaku Zaku และ Rapl 2. บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจร้านชาบู Kagonoya และ 3. บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจร้าน Le Boeuf และCrepes and Co.ส่วนที่สองคือ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพิซซา QSR ระดับโลกอย่าง “Domino’s Pizza”“ด้วยความที่ตลาดธุรกิจด้านเครื่องดื่มและของหวานมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง และ W ก็มีธุรกิจร้านขนม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ บริหารแบรนด์จากญี่ปุ่นจำหน่ายรวมกันภายใต้ร้าน Bake Works มีทั้งหมด 5 สาขา จุดขายคือขนมทุกชิ้นเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่น จึงมีความพิถีพิถัน และคุณภาพเหมือนประเทศต้นกำเนิด นอกจากนี้เรามองว่าร้านขนมของเราในกลุ่มนี้มี Platform System ที่มีความ Unique สูง ทั้งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมาก มีระบบการจัดการร้านที่ดี เราจึงทุ่มเงินลงทุนกว่าล้านบาทใช้ Platform นี้ในการพัฒนาและต่อยอดร้านขนมสไตล์ฝรั่งเศสยอดฮิตที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง”ขนมมาการอง หรือคุกกี้ที่ทำจากแป้งอัลมอนด์ น้ำตาล กับไข่ขาว เติมสีสันที่หลากหลายและเพิ่มความอร่อยด้วยไส้ตรงกลาง โดย W เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจมาการอง จึงได้เปิดตัวแบรนด์มาการองน้องใหม่ในชื่อแบรนด์ “La Lune (Macaron & Pastries) ” (ลาลูน มาการอง&เพสตรี) ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Style of Macaron มาการองรับประทานคู่กับซอสม็อกเทล ซึ่งนอกจากความพิถีพิถันในด้านการคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศแล้วนั้น La Lune Macaron ยังถูกรังสรรค์โดยเชฟมาการองผู้เชี่ยวชาญและผ่านประสบการณ์ด้านการผลิตขนมสไตล์ฝรั่งเศสโดยเฉพาะ และยังเพิ่มความอร่อยและความสนุกในการรับประทาน โดยเรามีมาการองให้เลือกถึง 23 รส และเพิ่มความสนุกและครีเอตโดยสามารถเลือกรับประทานคู่กับซอสม็อกเทลที่มีความโดดเด่นอย่างลงตัว โดยเรามีซอส 10 รสชาติ และกำลังพัฒนาเพิ่มรสชาติใหม่ๆ มากขึ้นในการเปิดตัวครั้งแรกของแบรนด์ “La Lune Macaron” (ลาลูนมาการอง) เปิดให้บริการทั้งหมด 16 สาขา และภายในเดือนสิงหาคม 2565 จะทำการเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา คือที่ Emquartier รวมทั้งหมดเป็น 17 สาขา ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ เช่น ร้าน La Lune STORE และ POP UP STORE ณ PARAGON, ห้าง Emporium, ห้าง The Mall สาขาต่างๆ, ห้าง Promenade, ห้าง Terminal 21, POP UP STORE @ Central สาขาต่างๆ