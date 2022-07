ความหวังขึ้น 1 บาทอาจล่าช้า “มาม่า” งัดสูตรใหม่ 8 บาท ลุยพรีเมียม-เพิ่มส่งออก

การตลาด - ปีที่ 50 ปีแห่งความท้าทายของ มาม่า เผชิญต้นทุนพุ่งไม่หยุด จากวัตถุดิบปรับราคา เร่งขอปรับราคามาม่าขึ้นอีก 1 บาท ต้องเร่งแก้เกมก่อน เบนเป้าหมายส่งออกมากขึ้น พร้อมทั้งโหมกลุ่มพรีเมียม และออกสินค้าใหม่ เลสโซเดียม ขาย 8 บาทต่อซองปี 2565 นี้เป็นปีที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอายุครบรอบ 80 ปี และเป็นบริษัทแรกในเครือสหพัฒน์ ซึ่งปลุกปั้นสินค้าคู่บุญ อย่าง มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มานานถึง 50 ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก จนปัจจุบันมาม่าเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งมากกว่า50% ยึดตำแหน่งผู้นำมาตลอด จนกระทั่ง มาม่า กลายเป็นคำที่เรียกแทนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปโดยปริยาย หรือที่เรียกว่า เจนเนริกเนโม ไปแล้วด้วยมูลค่าตลาดรวมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีโดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ตลาดรวมมีมูลค่าประมาณ 8,000-8,500 ล้านบาท เติบโต 7% และคาดว่าปีนี้ทั้งปีจะเติบโตเพียง 3% ขณะที่มาม่าเติบโตเท่ากับตลาด 7% ในช่วง 5 เดือนแรกเช่นกันทว่า ปีที่ 50 ของมาม่าปีนี้ กลับไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ด้วยปัญหาต้นทุนการผลิตจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ที่สาหัสกว่าทุกปี“มาม่า เคยผ่านวิกฤตหรืออุปสรรคหนักๆมามากหลายอย่าง เท่าที่ผมรู้ว่าครั้งที่หนักครั้งหนึ่งก็คือ ยุคของคุณปู่เรา (ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ฯ) ที่เมื่อในอดีตครั้งหนึ่งเคยเผชิญกับการลดค่าเงินบาท ตอนนั้นถือว่ามาม่าเผชิญภาวะที่หนักมากที่สุดแล้ว แต่สำหรับผมตั้งแต่เข้ามาบริหารดูแลมาม่า ผมถือว่าครั้งนี้เป็นเรื่องที่หนักที่สุดสำหรับผมแล้ว เมื่อมาม่าต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากขนาดนี้จากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่พุ่งไม่หยุด จึงทำให้เราต้องขอปรับราคาขึ้น” นี่คือคำกล่าวอย่างมีนัยสำคัญของ นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายมาม่าวิกฤตต้นทุนการผลิตกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกอุตสาหกรรมการผลิตในขณะนี้ ไม่เว้นแม้แต่ มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สงครามรัสเซียกับยูเครน ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งนี้ นายเวทิตฉายภาพว่า ต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำไป ไม่ใช่เป็นตอนนี้ เกิดมาก่อนที่จะมีสงครามรัสเซียกับยูเครนเสียอีก แต่สงครามก็เป็นตัวที่ดันให้ปัญหาหนักขึ้นไปอีกด้วย แต่ว่าด้วยความที่เครือเราเป็นบริษัทใหญ่มีความต้องการวัตถุดิบมาก จึงมีการสต๊อกวัตถุดิบไว้มากพอสมควรแต่ตอนนี้วัตถุดิบบางอย่างก็ใกล้หมด บางอย่างก็หมดแล้ว และมีการซื้อใหม่ที่ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะขณะนี้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ามานานกว่า 2 เดือนแล้ว ซึ่งแบกรับไม่ไหวแล้ว โดยน้ำมันปาล์มราคาขึ้นไปแล้ว 110% ข้าวสาลีราคาขึ้น 53% ซึ่งสองตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักเกิน 50% แล้วยังไม่นับรวมแพกเกจจิ้งที่ขึ้นราคาด้วยเพราะเป็นสินค้าดาวน์สตรีมของปิโตรเลียมที่ยังขึ้นราคาต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งในไทย และต่างประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีต้นทุนอื่นๆ อีกจิปาถะการลดต้นทุนก็เป็นทางหนึ่งที่พยายามทำให้ได้ในยามนี้ เช่นเรื่องของการจัดส่งหรือโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานน้ำมัน ด้วยการจัดระบบเส้นทางการขนส่งให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น เป็นต้นการยื่นเรื่องขอปรับราคาไปที่กระทรวงพาณิชย์ ที่ทางสหพัฒน์ฯ นั่งรอแล้วรอเล่า ก็ยังไม่ได้ไฟเขียวสักที ถึงขนาดที่ นายเวทิต ต้องกล่าวทำนองใจดีสู้เสือว่า ความล่าช้า อาจจะเป็นเพราะทางกระทรวงพาณิชย์เขาต้องการที่จะดูให้ละเอียดพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพราะว่ากลัวจะกระทบผู้บริโภคอีกหากมีการขึ้นราคาอีก แต่เราก็ต้องรอต่อไป เราให้ความร่วมมือมาตลอด หากทางกระทรวงฯ ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่ม เราก็ยินดีส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ตลอดทุกครั้ง แต่กระทรวงฯ เขาคงมีขั้นตอน มีกระบวนการของเขาอย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะขยับขึ้น แต่สหพัฒน์ยืนยันว่ามาม่าไม่มีการลดกำลังผลิตลงแน่นอน ยังคงผลิตตามกำลังผลิตที่มีอยู่เต็มที่ 100% และตามวัตถุดิบที่มีอยู่ด้วยเพราะตลาดยังมีความต้องการสูงผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาม่ามีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวน 5 แห่ง คือ ที่ลำพูน มีกำลังผลิตประมาณ 2,500 ตันต่อเดือน, ที่ราชบุรี 1 มีกำลังผลิตประมาณ 445 ตันต่อเดือน, ที่ราชบุรี 2 มีกำลังผลิตประมาณ 650 ตันต่อเดือน, ที่ชลบุรี มีกำลังผลิตประมาณ 6,900 ตันต่อเดือน, ที่ระยอง มีกำลังผลิตประมาณ 1,900 ตันต่อเดือน และต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง คือ ฮังการี บังกลาเทศ เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งอยู่ภายใต้การผลิตโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)แม้ว่าสหพัฒน์จะต้องรอการอนุมัติการปรับราคาจากทางกระทรวงพาณฺิชย์อย่างใจจดใจจ่อว่าจะได้ปรับราคาจาก 6 บาทต่อซอง เป็น 7 บาทต่อซองตามที่เสนอไป ว่าจะได้เมื่อไรและก็ไม่ได้สร้างกำไรเท่ากับก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันเพราะต้นทุนต่างกัน แต่ก็ต้องปรับราคา เพราะแบกรับภาระต้นทุนที่นานกว่า 2 เดือนแล้ว จนป่านนี้ไม่ไหวแล้วทั้งนี้ การปรับราคาล่าสุดของมาม่า จาก 5 บาทต่อซอง เป็น 6 บาทที่ขายอยู่ในเวลานี้ก็ผ่านมามากกว่า 14 ปีแล้ว“แม้ว่ามาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะขึ้นราคาแค่บาทเดียว เป็น 7 บาท ก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบตีอผู้บริโภคมากเกินไปนัก เพราะยังมีราคาที่ถูกกว่าสินค้าอื่นๆ อีกมาก”แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นการปรับตัวปรับเกมในเชิงธุุรกิจด้วยการมุ่งเน้นตลาดส่งออกมากขึ้น เนื่องจากตลาดโลกยังมีความต้องการอีกมาก และราคาที่ทำได้ก็น่าจะดีกว่าในไทยบ้างล่าสุด มาม่ามีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 30% แล้ว จากเดิมที่มีเพียง 20% เท่านั้นเอง ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 10% นั้น ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวสอดรับกับที่นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตกล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะทำตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยมี “มาม่า” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออินสแตนท์นูดเดิลเป็นแบรนด์หัวหอกหลัก โดยมีนโยบายที่จะทำตลาดมาม่าให้มากกว่าแค่การส่งออก (Beyond Export) นั่นคือ การเป็น โกลบอล มาร์เกต ( Global Market) ซึ่งจะเน้นการทำตลาดกลุ่มพรีเมียมและไฮแวลูมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในต่างประเทศโดยมีตลาดต่างประเทศมากกว่า 68 ประเทศทั่วโลกแล้ว โดยสัดส่วนรายได้ของมาม่าในต่างประเทศหลักๆ มาจาก เช่น ในเอเชีย 50%, ในยุโรปมากกว่า 20%, ใน อเมริกา 18% และแอฟริกา และอื่นๆทั้งนี้ ปี 2564 มาม่าทำยอดขายที่ 14,710 ล้านบาท แบ่งเป็นการขายในประเทศ 10,386 ล้านบาท และต่างประเทศ 4,324 ล้านบาท โดยปี 2570 มาม่าตั้งเป้ายอดขายรวม 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 11,000 ล้านบาท และต่างประเทศ 11,000 ล้านบาทนอกจากนั้น นายเวทิตย้ำด้วยว่า มาม่าก็จะขยายตลาดในการออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อกลุ่มพรีเมียมมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพรีเมียม หรือกลุ่มที่มีราคาจำหน่ายมากกว่า 10 บาทขึ้นไปต่อซองหรือยูนิต ซึ่งมีรสชาติอีกแบบแตกต่างจากมาม่า 6 บาทเดิม ซึ่งมาม่าใช้แบรนด์มาม่าโอเรียนทัลคิทเช่นมาเจาะตลาด และปัจจุบันเป็นมาม่าโอเค ที่เป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่า (Value Add)“เราทำมาม่าให้เป็นสินค้าของทุกคน เป็นแบรนด์ของทุกคน มาม่าที่เป็นราคา 6 บาท เป็นตลาดใหญ่ดั้งเดิมที่มีมานาน เราก็ขยายตลาดต่อเนื่อง ส่วนที่มีราคาสูงขึ้นตลาดให้การตอบรับ คนนิยมเราก็ขยายตลาดเช่นกัน”ทั้งนี้ คนไทยมีการบริโภคบะมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ย 52 ซองหรือยูนิต ต่อคนต่อปี ซึ่งติดกลุ่มท็อปเท็นของโลกปัจจุบันทั้งมาม่าโอเคและกลุ่มพรีเมียมของมาม่าที่ราคามากกว่า 10 บาทขึ้นไป มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 20% ของทั้งรายได้ทั้งหมดหรือของทั้งพอร์ตโฟลิโอของมาม่าแล้ว และกลุ่มพรีเมียมของมาม่าเองทุกวันนี้ก็มีการเติบโตที่มากกว่า 28% มากกว่าแบบธรรมดาและถือว่ามากกว่าตลาดรวมกลุ่มพรีเมียมอีกด้วยที่เติบโตเพียง 15% เท่านั้นในครึ่งหลังปี 2565 นี้มาม่าโอเคและกลุ่มพรีเมียมจะมีการออกสินค้าหรือเอสเคยูใหม่ๆ อีกมากส่วนการพัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือสูตรใหม่ๆ ในกลุ่มที่ต่ำกว่า 10 บาทก็ยังมีอยู่เช่นกันล่าสุดบริษัทฯ ออกสินค้าใหม่ มาม่า สูตร Less Sodium มี 4 รสชาติ คือ ต้มยำกุ้ง หมูสับ ต้มยำกุ้งน้ำข้น เส้นหมี่น้ำใส ซึ่งมีราคาจำหน่าย 8 บาทต่อซอง โดยจุดเด่นคือเป็นการลดปริมาณโซเดียมลงสูงสุด 43% แล้วแต่รสชาติ กล่าวคือ รสต้มยำกุ้ง มีโซเดียม 1,010 มิลลิกรัม ลดลง 43%, รสต้มยำกุ้งน้ำข้น มีโซเดียม 1,030 มิลลิกรัม ลดลง 38%, รสเส้นหมี่น้ำใส มีโซเดียม 980 มิลลิกรัม ลดลง 38% และรสหมูสับ โซเดียม 1,170 มิลลิกรัม ลดลง 32% ที่จะวางจำหน่ายต้นเดือนสิงหาคมนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ นายเวทิตกล่าวปฏิเสธว่า การออกสินค้าใหม่ที่เป็นเอสเคยูใหม่ทุกครั้งบริษัทต้องขออนุมัติจากทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนแล้วทุกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของราคา ซึ่งการผลิตสินค้าใหม่ครั้งนี้ก็ผลิตภายใต้ต้นทุนการผลิตที่สูงตามจริง และตั้งราคาตามจริง และได้รับอนุมัติจากกระทรวงในการจำหน่ายแล้ว ไม่ได้ถือว่าขึ้นราคาแต่อย่างใด เพราะเป็นของใหม่ ขณะที่ของเก่าก็ยังราคาเดิมอยู่ราคา 6 บาทต่อซอง จนกว่าจะได้ปรับราคา ก็มีประมาณ 40 กว่าเมนูที่ผ่านมา “มาม่า” มีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทุกกลุ่ม และบรรจุภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมสอดรับกับสไตล์และเทรนด์ของผู้บริโภคที่ต้องการความง่ายและสะดวก“เราไม่เคยหยุดนิ่งในการเดินหน้าพัฒนา “มาม่า” ให้มีคุณค่าและรสชาติที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มตามความต้องการที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นจากการทำตลาดรสชาติแรก ได้แก่ ซุปไก่ หมูสับ และอีกหลายรสชาติ จนมาถึง ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคชาวไทย นอกจากนี้ยังมี มาม่าเจ โจ๊ก และข้าวต้ม รวมทั้งมาม่า OK นับว่าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ซึ่งหลังจากนี้ “มาม่า” จะยังคงอยู่เคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รองรับผู้บริโภคในกลุ่มที่ดูแลสุขภาพในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด” นายเวทิตกล่าวนอกจากนี้ เพื่อให้รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ Bitkub เปิดตัวการ์ด NFT คอลเลกชันครบรอบ 50 ปี ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการ์ด NFT นี้จะใช้สำหรับการสะสมสินค้าในคอลเลกชันครบรอบ 50 ปี โดยบริษัทฯ ได้นำร่องการ์ดเซตแรกออกสู่ตลาด 3 แบบ ได้แก่ การ์ดรสข้าวซอยไก่ การ์ดรสบะหมี่หยกแห้งเป็ดย่าง และการ์ดรสเส้นโฮลวีตหมูพริกไทยดำ ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมเพียงมีบัญชี Bitkub Next สามารถร่วมกิจกรรมได้ ณ บูทมาม่า ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ และผู้ที่ครอบครองการ์ด NFT ชุดแรก จะได้รับสิทธิพิเศษจาก "มาม่า” อีกมากมายในอนาคตจากนี้คงต้องจับตาดูว่าผลสรุปจะออกมาในรูปใดในส่วนของการขอปรับราคา ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าสุดท้ายแล้ว มาม่า ก็คงได้รับไฟเขียวขาย 7 บาทต่อซองแน่นอน