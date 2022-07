ปตท.คว้า 3 รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards 2022

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards 2022 (APEA 2022) จำนวน 3 รางวัล โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. รับรางวัลยอดเยี่ยมของผู้นำองค์กร (Master Entrepreneur Award) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รับรางวัลด้านกลยุทธ์แบรนด์ที่สะท้อนความยั่งยืน (Inspirational Brand Award) และ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล รับรางวัลที่แสดงความเป็นเลิศขององค์กร (Corporate Excellence Award)รางวัล APEA จัดขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชน Enterprise Asia เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจหลายสาขา ในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการได้รับรางวัลระดับภูมิภาคของ ปตท.ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”