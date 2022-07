บวท.เซ็นสัญญา Collins Aerospace บริการระบบสื่อสารสายการบินในภูมิภาค ผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

วิทยุการบินฯ ลงนามสัญญากับ Collins Aerospace ให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบินในเอเชียแปซิฟิก และขยายพื้นที่บริการไปยัง ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา มัลดีฟส์ ภายในปี 65เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ลงนามสัญญาร่วมกับ Collins Aerospace เพื่อให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมขยายความร่วมมือรองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ และ Collins Aerospace ได้ร่วมกันให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบิน (Airlines Operational Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่าง ระบบบนเครื่องบิน กับ ระบบภาคพื้นดินของสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านข่ายสื่อสาร VHF (VHF Air-Ground Data Link) โดยมีการลงนามสัญญามาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในกันยายน 2565 จึงได้จัดทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้น คือ Agreement for the Operation of GLOBALink/Asia VHF-Air Ground Data Link Network and FOMAX System and Related Services at Sites in Asia Pacificโดยสัญญาฉบับใหม่นี้ครอบคลุมทั้งการให้บริการ Data Link เดิม และ FOMAX (Flight Operation Maintenance Exchanger) ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) สำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ เช่น Airbus A320 Airbus A330 ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Secure Server Router (SSR) เพื่อรับส่งข้อมูลกับระบบภาคพื้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนระบบภาคพื้นก็ต้องมีการติดตั้งระบบ Ground FOMAXสำหรับการให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบินนี้ มีระบบประมวลผลกลาง หรือ Network Operation Center ตั้งอยู่ที่วิทยุการบินฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และมีสถานีวิทยุสื่อสารตั้งอยู่ ณ สนามบิน ครอบคลุมเส้นทางบินในประเทศไทย และประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ มองโกเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียซึ่งในปี 2565 นี้ มีแผนจะขยายพื้นที่การให้บริการข่ายสื่อสารทั้งในประเทศที่เดิมให้บริการอยู่แล้ว และจะขยายไปยังปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา มัลดีฟส์ อีกด้วย