‘สินิตย์’ สั่ง ‘กรมเจรจาฯ’ ปั้นผู้ประกอบการขั้นเทพ รับเทรนด์สินค้า BCG หนุนใช้ประโยชน์ FTA บุกตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน

เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า BCG ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อทางการค้าขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA” (ThEP for FTA MARKET) เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพสินค้า BCG กลยุทธ์การตลาดเชิงลึก และการใช้ประโยชน์จาก FTA เจาะตลาดการค้าเสรี รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งญี่ปุ่นและอาเซียน เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)“กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า โครงการ ThEP for FTA MARKET จะเป็นก้าวสำคัญในการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยได้ต่อยอดทางธุรกิจ ยกระดับและเพิ่มศักยภาพสินค้าไทยสู่เวทีระดับโลก และการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อในการขยายส่งออกสินค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน” นายสินิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (ThEP for FTA MARKET) เป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ คัดเลือกเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป และไลฟ์สไตล์ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดล BCG เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ ทรายแมวจากมันสำปะหลัง รองเท้าจากยางพารา หนังเทียมจากขยะสินค้าเกษตร น้ำตาลสกัดจากหญ้าหวาน อาหาร plant-based จากเห็ดแครง เส้นหมี่จากไข่ขาว น้ำมะพร้าวแบบผง และไอศกรีมฟรีซดรายทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรมฯ ได้นำทัพผู้เชี่ยวชาญติวเข้มให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ชี้ช่องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและเสริมทักษะการตลาด อาทิ การปรับใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Mindful marketing มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลัก 3P : People Planet Profit คือการทำธุรกิจที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมโลก และมีกำไร มาเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทย รวมทั้งยังมีการวิเคราะห์สินค้า แนะนำการทำตลาดสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดต่างประเทศ“เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยใช้หลัก BCG มีการนำงานวิจัย นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้สินค้า อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นางอรมนเสริม