“ร็อคกิงคิดส์” เพิ่มตัวแทนจำหน่าย รับตลาดสินค้าแม่และเด็กขยายตัว

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์ Rocking Kids -ร็อคกิงคิดส์ ฉลองครบรอบ 7 ปีดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 8ปักธงกลยุทธ์แคมแปญการตลาด Mommy Helper 24/7 “24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ ชูไอเท็มผู้ช่วยตัวจริงการเลี้ยงลูก 3 หมวด Dining, Bedding and Travelling มัดใจลูกค้าจัดเต็มแคมเปญการตลาดเซอร์ไพรส์ตลอดครึ่งปีนี้ พร้อมเพิ่มตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นนายปริญญ์ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต และ นำเข้าสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ซึ่งได้คัดสรร 7 แบรนด์ดังจากประเทศชั้นนำ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี เกาหลีใต้ และ สหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ Rocking Kids , Ggumbi , Qtus, Apramo, Unilove, Miniware, Todbi และ Bibado เปิดเผยว่า “ แบรนด์ร็อคกิงคิดส์ ฉลองความสำเร็จดำเนินธุรกิจปีที่ 7 และก้าวสู่ปีที่ 8 เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำร้าน Select Shop นำเข้าและจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ Dining, Bedding and Travelling (กินนั่ง นอน เที่ยว) และวางแผนกลยุทธ์การตลาด ภายใต้ชื่อแคมเปญ “ Mommy Helper 24/7 “24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์” จุดเด่นตอกย้ำการเป็นผู้ช่วยตัวจริงในการเลี้ยงลูก“บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดในการครบรอบ 7 ปี อย่างยิ่งใหญ่เพื่อขอบคุณลูกค้าเก่าและต้อนรับลูกค้าใหม่ใหม่ ปีนี้ Rocking Kids (ร็อคกิงคิดส์) คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 รายการ จาก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (1) คาร์ซีท Apramo 24:7 สำหรับเด็กแรกเกิด-4 ขวบ จากประเทศอังกฤษ (2) คาร์ซีทเด็กโต รุ่น Modul MAX (3) รถเข็นเด็ก Apromo Modul Mini ระบบอัตโนมัติ เปิดพับง่าย น้ำหนักเบา (4)จักรยาน Balance Bike ของแบรนด์ QTUS Sport Series จากประเทศเยอรมันนี (5) เก้าอี้ทานข้าวแบบพกพา Limited edition แบรนด์ APRAMO FLIPPA (Rock Star Black & Gold) (6) Essian Bumper Cushion หมอนกันตกเตียงของลูกน้อย และ (7) Essian Rabiit Cool Mat Set ผ้ารองที่นอนกันน้ำเยื่อไผ่ เป็นต้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อไปว่า “ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ เพื่อสนับสนุนให้คุณแม่เป็นแม่ที่เก่ง เป็นตัวเองที่ภูมิใจ โดยพันธกิจหลักของบริษัท คือการ Source, Deliver, Assist and Inspire เพื่อเฟ้นหาสินค้าที่ตอบโจทย์คุณแม่ในการเลี้ยงลูก แต่ละช่วงวัย โดยให้การบริการที่ดี ผ่านการเป็น Mommy Helper เพื่อสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ดีให้กับกลุ่มแม่ ส่งมอบเคล็ดลับ เทคนิคดีดีในการเลี้ยงลูก ให้แม่มีความสุข และสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเดือนกรกฏาคม เป็นเดือนเกิดของบริษัทฯ จึงจัดแคมเปญพิเศษ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุน Rockingkids มาโดยตลอด ทั้งลดราคา มอบของขวัญพิเศษ และ จัดสินค้าราคาพิเศษสำหรับแนวโน้มภาพรวมการตลาดแม่และเด็กยังคงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นสวนทางกับอัตราการเกิดที่น้อยลง ลูกค้ายังคงต้องการสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การเลี้ยงลูกนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ปีห้า (2566) การวางแผนการตลาดยังคงมุ่งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ เพื่อช่วยให้การเลี้ยงลูกมีความสุขมากขึ้นได้ครบทุกมิติ ผ่านทาง House Brand และ Brand ชั้นนำจากทั่วโลกทั้งนี้ด้านการตลาด ยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ Content Value ทั้งเทคนิคการเลี้ยงลูกให้ง่ายขึ้นผ่านการใช้งานสินค้า Rocking Kids พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น , พร้อมจัด Campaign พิเศษเพื่อสนับสนุน รวมทั้งวางแผนเรื่องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะมีการออกงาน ร่วมกับ Kind + Jugend Asia Trade Fair ในเดือน เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการนำสินค้าส่งออกสินค้าแม่และเด็กระดับโลก“คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้ แบรนด์ร็อคกิงคิดส์ วางเป้าการเติบโต 40 % ปัจจัยมาจาการนำเสนอสินค้าใหม่ใหม่ เน้นกลยุทธ์การเพิ่มตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการรุกการตลาดร่วม projects อาทิ โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มแม่ที่มีชื่อเสียง ปีนี้นับว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในการดันยอดขายร่วมกับ Line Shopping โดยมีการทำกิจกรรมการตลาด การมอบคูปองส่วนลด และทำ catalog สินค้าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เห็นมาตรฐาน และคุณสมบัติของสินค้า พัฒนา ระบบ"การช็อปง่าย จ่ายสะดวก” ซึ่ง ลูกค้าสามารถเข้าไป ช็อปกันได้ที่ lineshopping และค้นหา @rockingkids” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวปีใหม่ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเสริมว่า “ ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ดูแลภาพรวมแบรนด์ ตอกย้ำความเร็จ ด้วยร็อคกิงคิดส์มีจุดยืนในการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ยุคใหม่ ด้วยจุดยืน 4 อย่าง อาทิ 1. Sourcing ได้แก่การสรรหาสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วโลกทั้งความปลอดภัย คุณภาพ นวัตกรรม ดีไซน์ ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้คุณแม่ยุคใหม่สามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 2. Deliver เน้นการส่งมอบสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้แนวคิดที่สนับสนุนให้ คุณแม่ยุคใหม่ “เป็นแม่ที่เก่งและเป็นตัวเองที่ภูมิใจ” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความคุ้มค่าให้กับคุณแม่ 3. Assistให้การช่วยเหลือคุณแม่ผ่านการแนะนำสินค้าและการบริการที่ดี ในรูปแบบ Mommy Helper “เข้าใจแม่ รู้ใจลูก เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์” ในทุกมิติและทุกช่องทางเพื่อช่วยให้คุณแม่ลดเวลาในการตัดสินใจ ได้ง่ายและดีขึ้น และ 4. Inspire สร้างแรงบันดาลใจให้ช่วงเวลาของการเลี้ยงลูก ให้มีความสุขยิ่งขึ้น ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ เคล็ดลับใหม่ๆ ในการเลี้ยงลูก รวมทั้งไลฟ์สไตล์ และคอนเท้นต์ที่มีคุณค่า“ทั้งนี้แบรนด์ร็อคกิงคิดส์ เน้นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Niche Market ซึ่งกลุ่มลูกค้าแบรนด์ ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะและชัดเจนอยู่แล้วคือกลุ่มคุณแม่ และกว่า 92% คุณแม่เป็นคนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับลูก ดังนั้นการสื่อสารของ rocking kids จึงพยายามสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกไว้คือคุณแม่ ซึ่งคุณแม่ยุคใหม่เป็นคุณแม่ยุคดิจิตอลที่มักชอบเล่นโซเชียลมีเดีย Rocking Kids วางกลยุทธ์ ในการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ผ่านทั้งช่องทาง Online (Social media, website, Blog), Off-line (Store, Exhibition) และการบอกต่อผ่านทาง KOL และ KOC เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และไร้รอยต่อ ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทั้งการแก้ปัญหา แนะนำ และ Tips ในการเลี้ยงดูลูก ผ่านการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้คุณยุคใหม่สามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้น”ส่วนนายสมพร มูลสาร ประธานเจ้าหน้าที่การเติบโตของธุรกิจ บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ อย่างไรก็ตามแนวทางด้านการเติบโตของบริษัท ทั้งด้านยอดขาย และการพัฒนาทีมงาน โดยในครึ่งปีหลัง ร็อคกิงคิดส์ มีกลยุทธ์ มุ่งเน้นการสร้างความต้องการด้วยคอนเท้นต์ออนไลน์. ชูจุดขายของการเป็น MOMMY HELPER. ให้ลูกค้าค้นเจอข้อมูลในทุกช่องทาง เน้นการนำเสนอจุดต่าง ด้วยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า พัฒนา ระบบ"การช็อปง่าย จ่ายสะดวก” ในทุก แพลทฟอร์ม จัดสุดยิ่งใหญ่กิจกรรมการตลาดอัดแน่นจุกจุกเพื่อให้ลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2565 และทุกเดือนตลอดสิ้นปี 2565 จัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณลูกค้า และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 7 ปี ภายใต้ แคมเปญ “ช้อปมันส์วันเกิด โปรเด็ด 7 รายการ” พร้อมมอบคูปองส่วนลดสูงสุด 1,770 บาทนอกจากนี้ยังเตรียมมีการจัดกิจกรรมการตลาดที่เข้มข้นทุกเดือน ภายใต้ธีมในแต่ละเดือน สร้างความแปลกใหม่ สนุก เน้นในหมวดหมู่สินค้า ที่บริษัทเชี่ยวชาญ ผ่านการร่วมโปรเจ็คกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำเพื่อขยายตลาดลูกค้า รวมถึงการเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่าย เน้นการออกแฟร์ใหญ่ๆ อาทิ Thailand Baby Best Buy และ Amarin Baby And Kids Fair แทบทุกเดือน บริษัทฯ ยังคงมีแคมเปญใหญ่ เช่น แคมเปญ Double Day กับ Shoppee, Lazada และ JD Central ลูกค้ามี่มองหาดีลดีๆ ก็เตรียมช็อปกันได้เลย ที่สำคัญ เราเน้น การสร้าง Mom Comunity ให้เติบโตและแข็งแรง ผ่านกิจกรรม และการเปิดโอกาสให้แม่ๆ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในทุกมิติ และทุกช่องทางร่วมกับบริษัทฯบริษัทฯ จึงตั้งเป้าการเติบโต ทั้งในเรื่องยอดขาย และการรับรู้ของแบรนด์ บริษัท เติบโตมาจากร้านออนไลน์เล็กเล็ก ในปีค.ศ. 2015 ที่จำหน่าย เก้าอี้ม้าโยก และสินค้านำเข้าไม่กี่ชิ้น มาจนถึงวันนี้ Rocking Kids มีสินค้าในพอร์ตกว่า 170 รายการ และ สินค้าขายดี ที่คุณพ่อ คุณแม่ให้ความไว้วางใจ และสร้างชื่อเสียงให้บริษัทอย่างมาก คือ สินค้ากลุ่ม Carseat แบรนด์ Apramo และปัจจุบันสินค้ากลุ่มคาร์ซีท เป็นสินค้าขายดีของบริษัทตลอดมา แต่พอมีกฏหมายบังคับใช้ "คาร์ซีท" ให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปีต้องนั่ง โดยจะมีผลในวันที่ 5 กันยายน 2565 ช่วงนี้ ก็มีผู้ปกครองให้ความสนใจ คาร์ซีท ทั้งสำหรับเด็กแรกเกิด