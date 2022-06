กลุ่มดุสิตธานี แต่งตั้ง COO คนใหม่

กลุ่มดุสิตธานี ประกาศแต่งตั้งคุณจิลล์ ครีทัลลาซ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ (COO) ต่อจาก คุณลิม บุน กวี ซึ่งเกษียณจากตำแหน่ง COO หลังจากทำงานกับกลุ่มดุสิตธานีมาเกือบ 9 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565คุณจิลล์ ครีทัลลาซ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ กลุ่มดุสิตธานี เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่มีความสามารถของกลุ่มดุสิตธานี และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการมอบการต้อนรับอย่างไทยที่สง่างามและสร้างความประทับใจทั่วโลก โดยมีความตั้งใจวางแผนบริหารเพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในตลาดที่มีอยู่และตลาดเกิดใหม่ มุ่งสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการเติบโตสูงสุด และแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าและมอบคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดคุณจิลล์ เป็นชาวฝรั่งเศส มีประสบการณ์การบริหารโรงแรมชั้นนำในกลุ่ม Accor มากว่า 30 ปี ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมในหลายประเทศ รวมถึงตุรกี จีน และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากการขับเคลื่อนการพัฒนาแบรนด์แล้ว คุณจิลล์ยังมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในหลายๆ ด้าน รวมถึงการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการแนะนำรูปแบบด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับรางวัล และการเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณจิลล์เคยบริหาร รีแบรนด์ และเปิดโรงแรมหรูหลายแห่งภายใต้แบรนด์ Accor อาทิ Sofitel, Fairmont และ Raffles ซึ่งรวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค – Accor North Vietnam และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมที่มีรางวัลการันตีอย่าง Sofitel Legend Metropole Hanoi และเคยเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม Sofitel So Bangkok ที่ได้ริเริ่มแนวคิด ก่อตั้ง 'So' ซึ่งเป็นแบรนด์หรูแนวไลฟ์สไตล์แห่งแรกของแบรนด์ Accor อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของแบรนด์ Sofitel ในประเทศไทยและสิงคโปร์ และต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมหรู สำหรับประเทศไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และมัลดีฟส์โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่มดุสิตธานี คือ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูแลรับผิดชอบสำนักงานในกรุงเทพฯ ของ Accor และดูแลการดำเนินงานโรงแรมของ Accor 150 แห่ง รวม 9 แบรนด์ ในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ พม่าทั้งนี้ ภายใต้บทบาทใหม่ในตำแหน่ง COO ของกลุ่มดุสิตธานี คุณจิลล์ดูแลรับผิดชอบด้านการดำเนินงานและผลประกอบการของ ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งรวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั้งหมด, โรงแรมภายใต้แบรนด์ ASAI, ธุรกิจบริหารจัดการและให้เช่าวิลล่าหรู Elite Havens, โรงแรมภายใต้ White Label และคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย ภายใต้การรับบริหารทรัพย์สิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนโรงแรมคุณจิลล์ สามารถสื่อสารในภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านการจัดการโรงแรมจาก Hotel Management School เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประกาศนียบัตร BTS จาก Hotel Management School of Toulouse และประกาศนียบัตร Baccalauréat Technologique จาก Hotel Management School of Thonon-Les-Bains จากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ คุณจิลล์ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลมากมายในช่วงเวลาที่ทำงานที่ Accor ซึ่งรวมถึงรางวัล 'Bernache Imagine' ที่เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดใน Accor และรางวัล 'Asian Businessman Award' จาก ASEAN Capitals Business Forum.