เดอะมอลล์ เชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสุดยอดงานแสดงสินค้า OTOP จาก 7 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ ในงาน “มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15”

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ 7 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้” ครั้งที่ 15 ตอน “นวัตวิถี ของดีวิถีชุมชน” งานแสดงสุดยอดของดีและสินค้าหัตศิลป์ OTOP ระดับ 5 ดาว ที่ขึ้นชื่อทั้ง 7 เขตของกลุ่มธนบุรีใต้ ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช็อปและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสุดพิเศษมากมาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ที่ แกรนด์ฮอล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแคในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 โดยมี คุณศุภลักษณ์ - คุณกฤษณา อัมพุช, วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ และผู้อำนวยการ 7 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี คุณสายเอี๊ยม - กีรติกา จารุรัตน์จามร MISS INTERNATIONAL THAILAND 2018 ร่วมสร้างสร้างสีสันภายในงานภายในงาน “มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้” ครั้งที่ 15 ตอน “นวัตวิถี ของดีวิถีชุมชน” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เนรมิตพื้นที่ แกรนด์ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางแค ให้กลายเป็นบรรยากาศ” ย้อนรอยตลาดกรุงเก่า บอกเล่าวิถีชุมชน เพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย พบสินค้านำสินค้าของดีของเด่น OTOP ระดับ 5 ดาวจาก 7 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ (ราษฎร์บูรณะ, บางแค, บางขุนเทียน, หนองแขม, ภาษีเจริญ, ทุ่งครุ และบางบอน) อาทิ ขนมเปี๊ยะ ช.ช้าง, บ้านขันโตก, ข้าวแช่ป้าเฉลียว และซึ่งได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ขึ้นชื่อมาจัดจำหน่าย ดวงใจหัตถกรรม, น้อยบายศรี, ทิพมาศเบญจรงค์, สมุนไพรกุสุมา, กระเป๋าผ้าไทยอุดมรัตน์ฯ การันตีด้วยรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พร้อมสนุกกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตสุดไพเราะจากแชมป์รายการ THE GOLDEN SONG เวทีเพลงเพราะ พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสุดยอดงานแสดงสินค้า OTOP จาก 7 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ ได้งาน “มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้” ครั้งที่ 15 ตอน “นวัตวิถี ของดีวิถีชุมชน” งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ที่ แกรนด์ฮอล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแคตารางกิจกรรมภายในงานมินิคอนเสิร์ตแชมป์รายการ THE GOLDEN SONG เวทีเพลงเพราะ· วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 -18.00 น.พบกับ วิน วินวศิน แชมป์ THE GOLDEN SONG SEASON 3· วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 -18.00 น. พบกับ ผิง ผิง สรวีย์ แชมป์ THE GOLDEN SONG SEASON 2การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชน· วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชนชิงเงินรางวัลมากมาย