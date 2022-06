กลับมาอีกครั้ง ‘Step Up Challenge’ #2 โดยเซ็นทรัลพัฒนาชวนสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ชอป วันนี้-11 ส.ค. 65 นี้

หลังจากประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพ เซ็นทรัลพัฒนาจึงต่อยอดความสำเร็จเดินหน้าแคมเปญ ‘Step Up Challenge’ กิจกรรมการแข่งขันสะสมนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ชอป เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จากการผนึกกำลังกันระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา กับพันธมิตรชั้นนำมากมาย ได้แก่ Fitbit Singapore Pte Ltd., บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลนครธน บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องหมั่นดูแลสุขภาพ โดย “Step Up Challenge” #2 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, เวสต์เกต, พระราม 9, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สมุย, ภูเก็ต, หาดใหญ่, พัทยา และชลบุรี เริ่มแล้ววันนี้-11 ส.ค. 65 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง Scan QR Code แคมเปญ Step up โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook เซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ สำหรับกิจกรรม Step up นี้ เราได้ Merge การออกกำลังกายเข้ากับ Lifestyle ชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกก้าวที่คุณออกจากบ้านมาเดินเล่น หรือชอปปิ้งภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีความหมายยิ่งขึ้น ได้ทั้งสุขภาพ และของรางวัลมากมาย โดยคาดว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้จะช่วยรณรงค์ให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นโดยแคมเปญ “Step Up Challenge” #2 ได้รับเกียรติจากหลายแบรนด์ดังที่ร่วมสนับสนุน เช่น FITBIT, KOAN, Supersports, Fitness First, Virgin Active, Major Cineplex, Supreme Fitness, Rev RUNNR, Adidas, UNIQLO, Champion, Power Buy, รพ.นครธน, รพ.กรุงเทพ เชียงราย, รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช, รพ.เชียงใหม่ ราม, HUAWEI, GNC, RatiLanna Riverside Spa Resort เพียงลูกค้าผู้เข้าใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ร่วมสแกน QR Code แคมเปญ Step up นับก้าว และเช็กอินศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมโครงการ สามารถลุ้นรับของรางวัลมากมาย เช่น Fitbit Sense มูลค่า 11,990 บาท, Fitbit Charge 5 มูลค่า 7,690 บาท, Fitbit Luxe มูลค่า 4,990 บาท, Shokz OpenRun Pro มูลค่า 6,690 บาท, Shokz OpenRun มูลค่า 4,690 บาท,Shokz OpenMove มูลค่า 2,990, APPLE Watch SE GPS มูลค่า 10,440 บาท, Garmin Smart Watch รุ่น VENU SQ มูลค่า 6,790 บาท, Garmin FORERUNNER 55 GPS มูลค่า 6,790 บาท, บัตร Membership Fitness First มูลค่า 9,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, Voucher Virgin Active ทดลองเล่นฟรี 1 เดือน มูลค่า 25,680 บาท จำนวน 4 รางวัล, บัตร VIP Card 5 seat จาก Major Cineplex จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่า 28,800 บาท, Fitness Supreme 1 ปี มูลค่า 12,000 บาท, กล้อง GoPro รุ่น Hero 10 Black มูลค่า 16,500 บาท, รองเท้า แบรนด์ Rev Runner รุ่น SAUCONY - TRIUMPH 19 มูลค่า 5,190 บาท, รุ่น HOKA - CLIFTON มูลค่า 3,992 บาท, รองเท้า NIKE ZOOM WINFLO7 มูลค่า 3,600 บาท, โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ รพ.นครธน มูลค่า 6,000 บาท, โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.กรุงเทพ มูลค่า 18,650 บาท, โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.เชียงใหม่ราม มูลค่า 5,000 บาท, และรางวัลประจำสัปดาห์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละสาขาที่กำหนดขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสะสมก้าวกับกิจกรรม “step up challenge” #2 เดิน วิ่ง ชิม ชอป พร้อมร่วมสนุกเพื่อลุ้นรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้-11 ส.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, เวสต์เกต, พระราม 9, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สมุย, ภูเก็ต, หาดใหญ่, พัทยา และชลบุรี เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมตอกย้ำความเป็น Sports Lifestyle destinations ที่ดีที่สุดในทุกพื้นที่