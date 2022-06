ประกาศผลรางวัล MAAT Media Award 2022 ครั้งที่ 3 มอบ 17 รางวัลให้ผลงานใช้สื่อยอดเยี่ยม

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT) กล่าวว่า “ในปีนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประกวดเวทีอันทรงเกียรติของประเทศไทยจากเวทีของ MAAT กว่า 188 ผลงานคุณภาพซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีผลงานโดนเด่นมากถึง 107 ผลงานที่เข้าสู่รอบ Finalists จากผลงานที่ได้มีการส่งเข้าประกวดในทั้งหมดกว่า 23 category โดยได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยธุรกิจชั้นนำของประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่ชนะนั้นจะต้องมีความโดดเด่น ทรงคุณค่า และมีเอกลักษณ์”การประกวดปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “The Game Changer” เปลี่ยนเกมส์ พลิกธุรกิจ สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค การทำการตลาด และ เรื่องของสื่อและงานโฆษณา ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ และฟันฝ่าช่วงเวลานั้นมาได้คือแบรนด์ปรับตัว ตั้งรับ และ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเพิ่ม category ใหม่ ถึง 3 category ประกอบด้วย Best Full-Funnel Strategy, Best Commerce และ Best Response to COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดร. ธราภุช กล่าวเสริมว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ชนะรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ และภูมิใจกับทุกผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพที่มากขึ้นของวงการโฆษณาไทยเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภคที่รวดเร็วได้ถือเป็นตัวแปรสำคัญในยุคที่เกิดวิกฤติโควิดช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราทุกคนจับมือข้ามผ่านช่วงที่ยากลำบากมากที่สุดนี้ได้อย่างดีเยี่ยม”ในงาน MAAT Media Award 2022 มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 81 ประกอบด้วย Gold 17 ผลงาน , Silver 26 ผลงาน และ Bronze 38 ผลงาน จาก 23 category ทั้งนี้ยังมีถึง 2 เอเยนซี่ที่ได้คว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้ Agency of the Year นั่นก็คือ MediaCom Thailand และ UM Thailand อีกด้วย โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของผู้ชนะทั้งหมดในปีนี้ได้ที่ https://www.mediaagencythai.com/award/การจัดงาน MAAT Award 2022 ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบ HD ช่อง 33, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้น จากัด มหาชน, สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32, สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี, สถานีโทรทัศน์ช่อง 8, สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ช่อง 36, สถานีโทรทัศน์ จีเอ็มเอ็ม วัน ช่อง 31, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่อง 35, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน), บริษัท ซัคเซส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ฟิตเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน), บริษัท แพลนบี มีเดีย จากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพและมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ