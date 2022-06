“อาเจ” ปั้น “อมายู” น้ำช่อดอกมะพร้าวสู่ตลาดโลก

“อาเจ” (AJE) เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในฐานะผู้ผลิต บิ๊ก (BIG) น้ำอัดลมแบรนด์ชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นสานต่อโครงการสนับสนุนและสร้างความยั่งยืนให้ชาวบ้านและชุมชนในประเทศไทย ตามแนวคิดของบริษัทที่ว่า “ดีสำหรับสุขภาพร่วมพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” (Better for you and Better for the Community)โดยเมื่อไม่นานนี้อาเจได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร, สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกสวนมะพร้าว เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรจากอ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวชั้นเยี่ยมของโลกรวมทั้งร่วมพัฒนาและวิจัยสินค้า เพื่อสรรหาวัตถุดิบในการผลิตน้ำผลไม้ซูเปอร์ฟรุตแบรนด์ “อมายู” (AMAYU) น้ำช่อดอกมะพร้าวธรรมชาติแท้ 100% ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนโดยฝีมือของเกษตรกรไทย พร้อมกันนี้ บริษัทได้ให้ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมืออาชีพแก่เกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตและรายได้จากพืชผลทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและมีความยั่งยืนโดยในปี 2565 นี้ อาเจตั้งเป้าชูผลิตภัณฑ์แบรนด์ “อมายู” (AMAYU) เป็นสินค้าหลัก และเมื่องาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ที่ผ่านมา ทางอาเจได้นำ “อมายู” เป็นสินค้าหลักสำหรับบูธของบริษัทในปีนี้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายในการส่งอมายู ออกสู่ตลาดโลก ในการนี้ ฟาเบียน มอสเกร่า ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อาเจไทย จำกัด (Mr. Fabian Mosquera , ASEAN Country Managing Director) กล่าวว่า“สำหรับงาน Thaifex ในปีนี้ อาเจได้นำผลิตภัณฑ์แบรนด์ อมายู มาเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมีการปรับรูปแบบบูธของอาเจจากเดิมให้มีความเป็นเมตาเวิร์ส (Mataverse) และเสริมด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะเรามีความตั้งใจและมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างมากว่า งาน ThaiFex ในปีนี้จะช่วยผลักดันให้อมายูเติบโตในด้านการส่งออกได้อย่างมาก ซึ่งตอนนี้เราได้ตั้งเป้าไปยัง 5 ประเทศได้แก่ ปาปันิวกินี, บรูไน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่ผลตอบรับที่ได้เกินคาดเป็นอย่างมาก เราได้ลูกค้ามากว่า 45 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งกว่า 20 บริษัทเป็นบริษัทต่างชาติที่ให้ความสนใจในสินค้าอมายู ซึ่งมี 3 ประเทศมาจากฝั่งยุโรป และเรายังได้คอนเนคชั่นจากสเปน, กรีซ และ อียิปต์อีกด้วย ซึ่งเรามีศักยภาพและความพร้อมที่จะส่งออกไปยังประเทศสเปนแล้ว ในส่วนของฝั่งเอเชียเราก็มีประเทศกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่เราเข้าร่วมงาน ThaiFex ในปีนี้ ที่สามารถเติมเต็มได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนผลิตภัณฑ์อมายู นอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดของประเทศไทยแล้ว โปรเจคนี้ไม่ใช่แค่เพียงการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะใน 2 อำเภอที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอมายู ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นี่เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของอาเจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปนอกจากการตั้งเป้านำ “อมายู” (AMAYU) ส่งออกสู่ตลาดโลกแล้ว แต่ตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตทางอาเจก็ไม่มองข้าม ยังคงเดินหน้ากระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ทางเอเจได้เข้าร่วมงาน“แมคโครตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้ “อมายู”เป็นอีกหนึ่งสินค้าทางเลือกอีกด้วย"อมายู" (AMAYU) น้ำช่อดอกมะพร้าวแท้ 100% ผลิตจากน้ำช่อดอกมะพร้าวแท้ จากธรรมชาติ ไม่ผสมวัตถุกันเสีย ไม่ผสมน้ำตาล อุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีวิตามินซี บี 1 และสารต้านอนุมูลอิสระ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "เครื่องดื่มที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และดีกว่าเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเกษตรกร" มีทั้งหมด 2 สูตร ได้แก่ น้ำช่อดอกมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าว และน้ำช่อดอกมะพร้าวผสมน้ำแอปเปิลฟูจิ ขนาด 300 มิลลิลิตร ในราคาขวดละ 50 บาท