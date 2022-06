ส.อ.ท.จับมือกนอ.เร่งดันโรงงานกำจัดกากสู่ Eco Factory For Waste Processor

เปิดเผยว่า วานนี้(14มิ.ย.) สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ได้ประกาศเจตนารมย์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor)เพื่อขยายผลจากมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเซศ(Eco Factory) ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าร่วมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor ในครั้งนี้ รวม 16 รายสำหรับ รายชื่อประกอบด้วย 1. บมจ.ทีพีไอ โพลีน สระบุรี 2. บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง สระบุรี 3. บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง3-101-3/44สบ สระบุรี 4. อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด สระบุรี 5. สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ ระยอง 6. ทีเออาร์เอฟ สระบุรี 7. บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) สระแก้ว 8. ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด 3-106-8/54สบ สระบุรี 9. บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ สมุทรปราการ 10. มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา11. มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) ชลบุรี 12. ส.กนกการจัดการสิ่งเเวดล้อม ชลบุรี 13. เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส สระบุรี 14. บ. ซิมสุลาลัย ชลบุรี 15. ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 16. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดกล่าวว่า กนอ. จะดำเนินการส่งเสริมให้ Waste Processor ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 74 แห่ง ได้รับรองมาตรฐานนี้ครบ 100% ภายในปี 2568 รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ เลือกใช้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับรองมาตรฐาน และที่สำคัญคือการผลักดันสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ Waste Processor ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้กล่าวว่า ส.อ.ท.และกนอ.ได้ร่วมมือในการให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตั้งแต่ปี 2560 โดยผู้ประกอบการจะต้องต่ออายุมาตรฐานดังกล่าวทุก 3 ปี พร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory For Waste Processor) โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2568 ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor 100%“ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับ Eco Factory แล้ว 368 แห่งและจะยกระดับไปสู่Eco Factory For Waste Processor เพื่อดูแลกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อความยั่งยืน”นายสมชายกล่าวกล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีโรงงานรีไซเคิล บำบัด หรือกำจัดกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และในขณะเดียวกับข่าวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้องการลดต้นทุนการดำเนินการ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือที่จะให้การรับรองตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดการของเสียกลุ่มนี้มีการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และสอดคล้องตาม BCG Model